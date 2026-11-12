Doi militari din garda de onoare franceză au leșinat la ceremonia de primire a președintelui Slovaciei, la Paris - FOTO & VIDEO

Publicat 12 nov. 2026, 12:47 Actualizat 12 nov. 2026, 13:03

Doi membri ai gărzii de onoare franceze s-au prăbușit miercuri, 11 noiembrie, în timpul ceremoniei oficiale de primire a președintelui Slovaciei, Peter Pellegrini, la Palatul Élysée din Paris, trasmite publicația Le Parisien. Incidentul a avut loc în prezența președintelui Emmanuel Macron, care s-a îndreptat către unul dintre militarii căzuți la pământ. Inițial, Reuters și ArmenPress au relatat despre un singur militar care a leșinat.

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