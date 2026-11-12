Doi militari din garda de onoare franceză au leșinat la ceremonia de primire a președintelui Slovaciei, la Paris - FOTO & VIDEO

Doi membri ai gărzii de onoare franceze s-au prăbușit miercuri, 11 noiembrie, în timpul ceremoniei oficiale de primire a președintelui Slovaciei, Peter Pellegrini, la Palatul Élysée din Paris, trasmite publicația Le Parisien. Incidentul a avut loc în prezența președintelui Emmanuel Macron, care s-a îndreptat către unul dintre militarii căzuți la pământ. Inițial, Reuters și ArmenPress au relatat despre un singur militar care a leșinat.
Potrivit imaginilor surprinse în timpul ceremoniei, incidentul s-a produs miercuri, 11 noiembrie, chiar în momentul în care mașina oficială a liderului slovac a ajuns la intrarea în palat.
Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit/ Profimedia
Emmanuel Macron și alți oficiali prezenți au reacționat imediat și s-au îndreptat către militarul căzut la pământ. Ulterior, membrii personalului l-au îndepărtat din zona ceremoniei.
Al doilea militar s-a prăbușit în timp ce Macron îl saluta pe președintele Slovaciei
Inițial, informațiile publicate de agențiile de presă Reuters și Armenpress au menționat că un singur membru al gărzii de onoare a leșinat. Ulterior, publicația franceză Le Parisien a relatat că un al doilea militar s-ar fi prăbușit la scurt timp, în afara cadrului filmat. Starea de sănătate a celor doi nu era cunoscută la momentul relatărilor.
În imaginile înregistrate de televiziunea slovacă se observă cum primul militar începe să se clatine, își coboară sabia și apoi se prăbușește la pământ. Emmanuel Macron și mai multe persoane prezente se îndreaptă imediat către acesta, care, cel mai probabil, își pierduse cunoștința.
Ulterior, președintele francez îl salută pe Peter Pellegrini, care se apropie de intrarea în palat. În acel moment, un al doilea membru al gărzii de onoare se prăbușește, de această dată în afara cadrului filmat.
Căderea celui de-al doilea militar este auzită pe înregistrare, odată cu zgomotul sabiei care lovește solul. Emmanuel Macron reacționează și el la incident.
În fundal, o persoană surprinsă de cele întâmplate poate fi auzită exclamând: „Dar ce naiba se întâmplă aici?”