Șeful Nvidia și-a dat demisia. Cine este femeia care i-a luat locul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 16:15

Jensen Huang, fondatorul și directorul executiv al Nvidia, părăsește conducerea companiei pe care a construit-o în ultimii 33 de ani și care a ajuns la o valoare de piață de 4.000 de miliarde de dolari, pe fondul exploziei inteligenței artificiale. Decizia a fost anunțată joi, iar conducerea interimară a companiei va fi preluată de Colette Kress, actualul director financiar.

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