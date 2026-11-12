Șeful Nvidia și-a dat demisia. Cine este femeia care i-a luat locul
Jensen Huang, șeful Nvidia, și-a dat demisia. Cine i-a luat locul. Foto/Profimedia
Jensen Huang, fondatorul și directorul executiv al Nvidia, părăsește conducerea companiei pe care a construit-o în ultimii 33 de ani și care a ajuns la o valoare de piață de 4.000 de miliarde de dolari, pe fondul exploziei inteligenței artificiale. Decizia a fost anunțată joi, iar conducerea interimară a companiei va fi preluată de Colette Kress, actualul director financiar.
După o ascensiune spectaculoasă, propulsată de rolul esențial al Nvidia în dezvoltarea inteligenței artificiale, Jensen Huang se confruntă acum cu o cădere la fel de rapidă. Reputația sa a fost afectată de o serie de dezvăluiri controversate privind presupusele relații amoroase cu o femeie despre care serviciile de informații americane suspectează că ar avea legături cu spionajul chinez.
În vârstă de 63 de ani, Huang și-a cerut scuze duminică pentru că și-a înșelat soția, fără să ofere însă detalii despre relația cu Alice Huang, o femeie de afaceri care a lucrat pentru Megaspeed, o companie chineză care este și client al Nvidia.
Joi, publicația The New York Times a dezvăluit că directorul Nvidia ar fi avut o a doua relație extraconjugală, de această dată cu Kimberly Powell, vicepreședinta diviziei de sănătate a companiei. În aceeași după-amiază, publicația și alte instituții media au relatat că membrii consiliului de administrație al Nvidia s-au reunit pentru a discuta despre viitorul companiei.
După apariția informațiilor despre relația cu Alice Huang, Jensen Huang a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi pus în pericol securitatea națională a Statelor Unite sau ar fi compromis informații confidențiale ale Nvidia.
Dezvăluirile au ridicat semne de întrebare cu privire la ceea ce știa compania despre posibila eludare a restricțiilor americane la export de către unele firme din Singapore și Malaysia, care ar fi încercat să obțină acces la tehnologia Nvidia. Marți, consiliul de administrație a anunțat că a angajat firma de avocatură Wachtell Lipton pentru a investiga acuzațiile și informațiile apărute în spațiul public.
Relația dintre Jensen Huang și Donald Trump, sub lupa opiniei publice
Scandalul în care este implicat Jensen Huang readuce în atenție și relația apropiată pe care acesta a avut-o cu președintele american Donald Trump. Cei doi au dezvoltat o legătură strânsă, în contextul în care Nvidia era, până de curând, cea mai valoroasă companie din lume.
Huang a devenit una dintre vocile influente în dezbaterile privind politica Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. În același timp, a susținut măsuri importante pentru interesele Nvidia, printre care menținerea accesului la tehnologiile AI open-source și permiterea exporturilor de cipuri către China.
În luna mai, Jensen Huang l-a însoțit pe Donald Trump într-o vizită în China. Câteva luni mai târziu, în august, în timpul summitului All-In, unde se discutau siguranța și reglementarea inteligenței artificiale, directorul Nvidia a primit un apel telefonic de la președintele american și l-a pus pe difuzor, în fața publicului.
„Sunt alături de tine până la capăt”, i-a transmis Trump lui Huang și audienței prezente.
Poziția directorului Nvidia la Washington era oricum pe cale să se schimbe semnificativ, chiar înainte de apariția scandalului. Democrații se pregătesc să preia controlul ambelor camere ale Congresului și au anunțat că intenționează să investigheze mai multe aspecte legate de activitatea companiei.
Cum a ajuns Nvidia una dintre cele mai valoroase companii din lume
Ascensiunea spectaculoasă a Nvidia a început să se accelereze după lansarea ChatGPT, la sfârșitul anului 2022. Succesul chatbotului dezvoltat de OpenAI a generat o cerere uriașă pentru procesoarele grafice (GPU) produse de companie, esențiale pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.
De atunci, acțiunile Nvidia au crescut de aproximativ 14 ori, chiar dacă recent au înregistrat o scădere, pe fondul scandalului în care este implicat Jensen Huang și al declinului mai amplu al acțiunilor companiilor din sectorul AI.
Plecarea lui Huang ar avea consecințe importante nu doar pentru Nvidia, ci și pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale. În ultimii ani, acesta a devenit unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai sectorului tehnologic la nivel mondial, transformându-se într-o adevărată celebritate.
Recunoscut pentru geaca sa de piele, purtată la numeroase apariții publice, Huang a călătorit în întreaga lume pentru a promova tehnologia Nvidia și potențialul procesoarelor avansate, al modelelor de inteligență artificială și al agenților AI.
Nvidia, un actor-cheie în întregul ecosistem al inteligenței artificiale
Jensen Huang a contribuit la dezvoltarea unui amplu ecosistem de companii care utilizează procesoare Nvidia. Prin această strategie, producătorul și-a consolidat influența pe piață și și-a construit o rețea extinsă de clienți, care depășește cu mult cercul marilor companii de tehnologie ce operează infrastructuri cloud.
Nvidia și-a folosit resursele financiare pentru a susține contracte de leasing și vânzări de procesoare, ajungând să ocupe o poziție centrală în industria inteligenței artificiale.
În prezent, compania nu este doar un furnizor de tehnologie, ci și client, investitor, finanțator și partener pentru numeroase firme din sectorul AI.
„El este omul inteligenței artificiale. El vorbește în numele întregii industrii”, a declarat Jeff Christian, directorul executiv al firmei de recrutare pentru poziții de conducere Christian and Timbers.
„Are legături financiare cu toată lumea, fie prin parteneriate, fie prin finanțarea achiziției de procesoare”, a adăugat acesta.
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