Orașele europene cer interzicerea filtrelor de țigară în UE. Care sunt motivele

Mai multe orașe europene solicită Uniunii Europene să ia o măsură radicală în privința țigărilor, prin interzicerea filtrelor. Autoritățile locale vor ca această propunere să fie inclusă în viitoarele reglementări comunitare, iar demersul lor ar putea deschide o dezbatere importantă la nivel european. Bruxellesul se numără printre orașele care susțin inițiativa.
Bruxellesul s-a alăturat campaniei pentru interzicerea filtrelor
Capitala Belgiei a aderat la campania internațională „No Plastic Filter”, care solicită instituțiilor europene să interzică filtrele din plastic folosite la fabricarea țigărilor. Inițiativa urmărește să determine autoritățile să rezolve problema direct de la sursă, nu doar prin acțiuni de curățenie și campanii de informare.
În Bruxelles, mucurile de țigară reprezintă aproximativ 30% din deșeurile colectate. Municipalitatea a instalat 400 de scrumiere publice, organizează campanii de informare și acțiuni anuale de curățenie și aplică amenzi de 200 de euro pentru aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Cu toate acestea, mucurile continuă să fie întâlnite pe străzi și în spațiile publice.
Prin aderarea la campanie, Bruxellesul va contribui și la redactarea unei poziții oficiale care urmează să fie transmisă instituțiilor europene. Documentul este coordonat de administrația orașului Haga.
De ce vor orașele europene interzicerea filtrelor de țigară
Principalul motiv invocat este impactul asupra mediului. Majoritatea filtrelor sunt fabricate din acetat de celuloză, un tip de plastic care se descompune foarte greu. Odată aruncate pe stradă sau în natură, acestea pot rămâne în mediu timp de decenii și pot elibera microplastice și substanțe nocive în sol și apă.
Un studiu realizat de Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu din Olanda (RIVM), publicat în aprilie 2026, arată că interzicerea filtrelor ar putea reduce cantitatea de microplastice provenită din mucurile de țigară. Cercetătorii au identificat în aceste deșeuri substanțe precum nicotina, metalele, pesticidele și hidrocarburile aromatice policiclice.
Un alt argument este eficiența redusă a filtrelor în protejarea sănătății fumătorilor. Potrivit RIVM, nu există dovezi că filtrele oferă un beneficiu real pentru sănătate. În schimb, ele contribuie la cantitatea de deșeuri din plastic care ajunge în mediul înconjurător.
Ce se poate întâmpla la nivelul Uniunii Europene
Campania „No Plastic Filter” este susținută de mai multe administrații locale, în special din Olanda, printre care Amsterdam, Rotterdam, Haga și Utrecht. Inițiatorii consideră că o interdicție la nivel european ar fi mai eficientă decât măsurile luate separat de fiecare stat.
Subiectul a ajuns deja în atenția autorităților olandeze. În iunie 2026, guvernul de la Haga a anunțat că susține demersul pentru o interdicție europeană, după ce o analiză juridică a arătat că introducerea unei interdicții doar la nivel național ar întâmpina obstacole importante.
În prezent, filtrele din plastic sunt incluse în legislația europeană privind produsele din plastic de unică folosință. Revizuirea acestei directive reprezintă una dintre oportunitățile prin care propunerea ar putea fi transformată într-o măsură concretă. Deocamdată, însă, Uniunea Europeană nu a adoptat o interdicție generală a filtrelor de țigară.