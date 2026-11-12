Orașele europene cer interzicerea filtrelor de țigară în UE. Care sunt motivele

Publicat 12 nov. 2026, 16:32 Actualizat 12 nov. 2026, 16:36

Mai multe orașe europene solicită Uniunii Europene să ia o măsură radicală în privința țigărilor, prin interzicerea filtrelor. Autoritățile locale vor ca această propunere să fie inclusă în viitoarele reglementări comunitare, iar demersul lor ar putea deschide o dezbatere importantă la nivel european. Bruxellesul se numără printre orașele care susțin inițiativa.

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