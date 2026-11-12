Un adolescent de 17 ani, găsit în viață după șase zile petrecute în sălbăticie! Imaginile surprinse de salvatori sunt emoționante

Final fericit într-un caz care a ținut cu sufletul la gură o întreagă comunitate din Australia! Un adolescent de 17 ani, dispărut în urmă cu aproape o săptămână în timpul unei excursii cu cortul, a fost găsit în viață de echipele de intervenție. William a fost localizat după șase zile de căutări intense, într-o zonă împădurită din statul Victoria. În ciuda perioadei petrecute singur în sălbăticie, băiatul era într-o stare generală bună, iar imaginile din momentul în care a văzut elicopterul salvatorilor au impresionat pe toată lumea.
Tânărul a fost observat de echipajul aerian al poliției în apropierea unui pârâu. Când și-a dat seama că a fost găsit, acesta a început să zâmbească și a ridicat pumnul în semn de bucurie. Ulterior, a fost recuperat cu ajutorul unui troliu și transportat la spital pentru evaluări medicale.
William dispăruse în timpul unei excursii cu cortul
Coșmarul familiei a început într-o zi de vineri, când William a plecat într-o excursie alături de fratele său vitreg. Cei doi își instalaseră cortul în apropierea traseului T2, într-o regiune împădurită cunoscută sub numele de Walhalla East, în statul australian Victoria.
La un moment dat, în jurul orei 16:00, adolescentul s-a îndepărtat de zona în care campaseră, spunând că merge să aducă o ladă frigorifică aflată în alt loc. Numai că băiatul nu s-a mai întors.
Fratele său vitreg a început să îl caute în împrejurimi, însă, după ce toate încercările au fost fără rezultat, a cerut ajutorul poliției.
Cazul a fost preluat de Unitatea pentru Persoane Dispărute din cadrul Poliției din Victoria. Operațiunea de căutare a fost extinsă treptat, fiind mobilizate numeroase echipe de salvatori și voluntari.
Miercuri, autoritățile au apelat inclusiv la scafandri, care au verificat cursurile de apă din regiune. Una dintre ipotezele luate în calcul era că adolescentul s-ar fi dezorientat și nu ar mai fi reușit să găsească drumul către locul în care se afla fratele său.
Adolescentul are autism, iar excursia era o experiență nouă pentru el
Potrivit informațiilor apărute în presa australiană, William are autism, iar experiența campingului era una cu totul nouă pentru el.
Rose, o apropiată a familiei, a povestit că aceasta era prima excursie de acest fel pentru adolescent și, cel mai probabil, prima ocazie în care petrecea o perioadă mai lungă departe de mama sa.
Pe măsură ce zilele treceau fără niciun semn din partea băiatului, îngrijorarea familiei și a celor implicați în operațiunea de căutare creștea.
Cum a fost găsit William după șase zile de căutări
Descoperirea adolescentului a avut loc în regiunea Cowwarr, la est de locul în care dispăruse. Un elicopter al poliției survola zona când echipajul a observat un obiect care le-a atras atenția: o cutie pentru echipamente de pescuit.
Salvatorii au analizat imaginile și au mărit cadrul pentru a verifica mai atent împrejurimile. Atunci au observat un om întins lângă un pârâu. Era chiar William.
„După ce au mărit imaginea cutiei, l-au observat pe William întins în apropiere, lângă un pârâu”, au transmis reprezentanții Poliției din Victoria, potrivit presei internaționale.
Momentul în care băiatul a văzut elicopterul a fost unul impresionant. În locul în care se afla, acesta a început să zâmbească și a ridicat pumnul, semn că înțelesese că salvatorii îl găsiseră.
Spre surprinderea echipelor de intervenție, adolescentul se afla într-o dispoziție foarte bună și nu prezenta probleme grave de sănătate, în ciuda celor șase zile petrecute singur în mediul sălbatic.
Autoritățile au transmis că starea sa generală era bună, iar băiatul a fost recuperat cu ajutorul unui sistem de troliu și dus la centrul de comandă al operațiunii. De acolo, a fost transportat la spital pentru investigații și supraveghere medicală.
Îmbrățișare emoționantă între adolescent și mama sa
Unul dintre cele mai impresionante momente ale operațiunii a fost revederea dintre William și mama sa.
După aterizarea elicopterului la centrul de comandă, femeia și-a așteptat fiul cu brațele deschise. După aproape o săptămână de teamă și incertitudine, cei doi s-au putut îmbrățișa din nou.
Imaginile surprinse în timpul intervenției au devenit simbolul finalului fericit al acestei operațiuni. Zâmbetul adolescentului în momentul în care a observat elicopterul și bucuria mamei sale au impresionat comunitatea.
La final, Poliția din Victoria le-a mulțumit tuturor celor care au participat la căutări, de la voluntari și echipe specializate, până la serviciile de urgență și membrii comunității locale.
Printre cei implicați s-au numărat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență, Ambulance Victoria, echipele Bush Search and Rescue, unitățile specializate în căutări cu câini și membrii clubului Cowwarr Football Netball.
După șase zile de căutări dificile, William a fost găsit în viață, iar familia sa a putut răsufla ușurată.