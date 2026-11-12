Un adolescent de 17 ani, găsit în viață după șase zile petrecute în sălbăticie! Imaginile surprinse de salvatori sunt emoționante

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 nov. 2026, 19:47

Final fericit într-un caz care a ținut cu sufletul la gură o întreagă comunitate din Australia! Un adolescent de 17 ani, dispărut în urmă cu aproape o săptămână în timpul unei excursii cu cortul, a fost găsit în viață de echipele de intervenție. William a fost localizat după șase zile de căutări intense, într-o zonă împădurită din statul Victoria. În ciuda perioadei petrecute singur în sălbăticie, băiatul era într-o stare generală bună, iar imaginile din momentul în care a văzut elicopterul salvatorilor au impresionat pe toată lumea.

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