Un artist care urma să cânte în România a murit într-un accident aviatic. Oliver Tree se afla la bordul unui elicopter prăbușit în Brazilia

Șase oameni au murit după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer, deasupra orașului Rio de Janeiro. Accidentul a avut loc duminică dimineață, în zona Recreio dos Bandeirantes, din vestul orașului.
Printre persoanele aflate la bord s-ar fi numărat și artistul american Oliver Tree, în vârstă de 32 de ani, potrivit presei internaționale. Poliția a confirmat că numele lui apărea pe lista pasagerilor transmisă autorităților aeronautice, însă identificarea oficială a trupurilor nu fusese finalizată.
Două elicoptere s-au ciocnit deasupra orașului Rio de Janeiro
Șase persoane erau la bordul celor două aeronave
Cele două elicoptere s-au lovit în aer în suburbia Recreio dos Bandeirantes. Unul dintre aparate transporta cinci persoane, iar în celălalt se afla doar pilotul. Toate cele șase persoane aflate la bord au murit. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul și care a fost cauza coliziunii.
Unul dintre elicoptere a căzut peste o reprezentanță auto
După impact, unul dintre elicoptere s-a prăbușit peste o reprezentanță auto. În zonă erau parcate mai multe mașini electrice, iar în urma prăbușirii a izbucnit un incendiu.
Pompierii militari din Rio de Janeiro au intervenit la fața locului și au reușit să stingă flăcările. Zona a fost izolată, iar echipele de intervenție au început verificările. Oliver Tree se afla în Brazilia în cadrul unui turneu mondial. Artistul cântase recent în Buenos Aires, Argentina, iar pe rețelele de socializare publicase imagini din Brazilia cu puțin timp înainte de accident.
Cântărețul era cunoscut pentru piese precum „Life Goes On”, „Alien Boy” și „Miss You”. Pe Spotify avea milioane de ascultători lunar, iar unele dintre melodiile sale au strâns sute de milioane de ascultări.
Oliver Tree urma să cânte și la București
Artistul avea programate peste 70 de concerte în 30 de țări, în cadrul turneului său mondial. Printre opririle anunțate se număra și România.
Oliver Tree urma să susțină un concert la București pe 21 septembrie 2026. Vestea morții sale a provocat reacții puternice în rândul fanilor, mai ales după ce imaginile cu accidentul au început să circule pe rețelele de socializare.
Autoritățile din Brazilia continuă ancheta după accident
Anchetatorii brazilieni verifică acum traseul celor două elicoptere și condițiile în care acestea s-au ciocnit. Momentul accidentului ar fi fost surprins într-o filmare publicată online. Autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte de impact. Până la finalizarea verificărilor, cauza accidentului rămâne necunoscută.