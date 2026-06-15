Un artist care urma să cânte în România a murit într-un accident aviatic. Oliver Tree se afla la bordul unui elicopter prăbușit în Brazilia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:21

Șase oameni au murit după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer, deasupra orașului Rio de Janeiro. Accidentul a avut loc duminică dimineață, în zona Recreio dos Bandeirantes, din vestul orașului.

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