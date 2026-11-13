Bărbat din India, ucis de o bombă artizanală ascunsă într-un desert tradițional. Dispozitivul i-a explodat în gură

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 10:24

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din India a murit după ce o bombă artizanală, asemănătoare unui desert tradițional, a explodat în gura sa. Dispozitivul a fost confecționat pentru a ucide mistreți și i-a fost oferit în timp ce se afla în jurul unui foc de tabără, alături de alți localnici. Doi bărbați au fost arestați în acest caz, potrivit AFP.

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