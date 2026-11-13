Bărbat din India, ucis de o bombă artizanală ascunsă într-un desert tradițional. Dispozitivul i-a explodat în gură

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din India a murit după ce o bombă artizanală, asemănătoare unui desert tradițional, a explodat în gura sa. Dispozitivul a fost confecționat pentru a ucide mistreți și i-a fost oferit în timp ce se afla în jurul unui foc de tabără, alături de alți localnici. Doi bărbați au fost arestați în acest caz, potrivit AFP.
Un incident șocant s-a produs în districtul Dindori, din statul Madhya Pradesh, în centrul Indiei. Un bărbat identificat drept Rajendra Barautiya, în vârstă de 35 de ani, a murit după ce un dispozitiv exploziv artizanal i-a detonat în gură, relatează publicația The Straits Times.
Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 10 noiembrie, în timp ce bărbatul se afla în jurul unui foc de tabără, împreună cu mai mulți localnici. Unul dintre săteni a adus obiectul exploziv, iar o altă persoană i l-a oferit lui Barautiya. Dispozitivul a explodat în momentul în care acesta l-a introdus în gură. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, cu răni grave, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.
Informațiile legate de acest incident tragic au fost confirmate vineri, 13 noiembrie, de poliția indiană.
Cu ce semăna bomba artizanală
Potrivit anchetatorilor, astfel de dispozitive artizanale sunt folosite în unele comunități rurale pentru uciderea mistreților. Acestea sunt confecționate din bile de aluat în care este introdusă pulbere explozivă, provenită adesea din petarde sau din cariere.
Obiectele seamănă cu rasgulla, un desert tradițional indian, format din bile moi, rotunde, însiropate cu zahăr, care sunt consumate în mod obișnuit întregi.
Ofițerul de poliție Rekha Singh a declarat pentru AFP că dispozitivul, folosit de unele comunități tribale din zonă pentru a ucide mistreți, i-a fost oferit victimei și a explodat în gura acesteia.
Doi bărbați au fost arestați. Poliția investighează motivul
În urma incidentului, doi bărbați au fost arestați și acuzați de omor din culpă, fără intenția de a comite o crimă. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă explozia a fost provocată intenționat, cu scopul de a-l ucide pe bărbat, sau dacă a fost vorba despre o farsă care a avut un deznodământ tragic.