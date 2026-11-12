Accident în Emiratele Arabe Unite! Cel puțin 14 oameni au murit și 30 au fost răniți după ce un camion a lovit mai multe mașini

Publicat 12 nov. 2026, 18:58 Actualizat 12 nov. 2026, 19:01

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în Emiratele Arabe Unite, unde cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte 30 au fost rănite după ce un camion de mare tonaj a lovit mai multe autoturisme și a fost cuprins de flăcări. Tragedia a avut loc în apropierea emiratului Fujairah, în noaptea de miercuri spre joi.

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