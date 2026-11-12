Accident în Emiratele Arabe Unite! Cel puțin 14 oameni au murit și 30 au fost răniți după ce un camion a lovit mai multe mașini

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în Emiratele Arabe Unite, unde cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte 30 au fost rănite după ce un camion de mare tonaj a lovit mai multe autoturisme și a fost cuprins de flăcări. Tragedia a avut loc în apropierea emiratului Fujairah, în noaptea de miercuri spre joi.
Informațiile au fost confirmate de Ministerul de Interne din Emiratele Arabe Unite, care a anunțat că șoferul camionului ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, provocând o succesiune de coliziuni. În urma ultimului impact, camionul a izbucnit în flăcări, iar incendiul s-a extins și la alte mașini implicate în accident.
Camionul a lovit mai multe vehicule, apoi a izbucnit incendiul
Potrivit primelor informații transmise de autorități, accidentul s-a produs în jurul miezului nopții, pe un drum situat la intrarea în emiratul Fujairah.
Șoferul camionului ar fi pierdut controlul asupra vehiculului de mare tonaj, care a intrat în coliziune cu mai multe mașini aflate în trafic. Impacturile succesive au provocat un incendiu puternic, flăcările cuprinzând atât camionul, cât și alte vehicule.
Consecințele au fost devastatoare. Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 30 au suferit răni în urma accidentului și a incendiului.
Victimele decedate urmează să fie identificate prin teste ADN
Din cauza gravității tragediei, autoritățile au apelat inclusiv la teste ADN pentru identificarea persoanelor care și-au pierdut viața. Ministerul de Interne a anunțat că procedurile sunt în desfășurare.
În ceea ce privește persoanele rănite, jumătate dintre acestea au fost transportate la unități medicale și au fost ulterior externate, după ce au primit îngrijirile necesare.
Ceilalți 15 pacienți au rămas sub supravegherea medicilor, continuând să primească tratament.
Ancheta autorităților urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul și cauzele pentru care șoferul camionului a pierdut controlul vehiculului.