Accident grav pe o șosea din județul Timiș. Un autobuz cu 29 de persoane, răsturnat în afara carosabilului

Un accident rutier grav produs în această dimineață, în județul Timiș. Un autobuz în care se aflau 29 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile, fiind necesară intervenția de urgență a echipajelor de salvare.
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață, în jurul orei 05:40, în localitatea Hodoni, județul Timiș. Un autobuz în care se aflau 29 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile, fiind necesară intervenția de urgență a echipajelor de salvare.
Accident in Timis (ISU Timis)
Opt dintre persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă victimele sunt „conștiente și cooperante” și primesc tratament la fața locului din partea echipajelor medicale, potrivit declarației făcute de purtătorul de cuvânt al ISU Timiș, Elena Rădulescu, în direct la Realitatea Plus. Accidentul s-a produs în condiții meteo nefavorabile, cu ploaie și carosabil alunecos.
Accident in Timis (ISU Timis)
La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare, două autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, precum și trei ambulanțe SMURD.
Cauza producerii accidentului urmează să fie stabilită de polițiști, care investighează împrejurările în care autobuzul a ieșit de pe șosea.