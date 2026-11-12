Accident grav pe o șosea din județul Timiș. Un autobuz cu 29 de persoane, răsturnat în afara carosabilului

Publicat 12 nov. 2026, 06:59 Actualizat 12 nov. 2026, 07:18 Sursă Realitatea.Net, pagina de timis

Un accident rutier grav produs în această dimineață, în județul Timiș. Un autobuz în care se aflau 29 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile, fiind necesară intervenția de urgență a echipajelor de salvare.

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