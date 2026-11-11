Cazierul judiciar: cum îl obții, online sau la ghișeu, și ce valabilitate are

Publicat 11 nov. 2026, 19:54 Actualizat 11 nov. 2026, 19:58

Certificatul de cazier judiciar este unul dintre documentele solicitate frecvent la angajare, la înscrierea la anumite concursuri sau în diferite proceduri administrative. Acesta poate fi obținut gratuit, atât online, cât și în format fizic, de la ghișeele de cazier judiciar ale Poliției Române.

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