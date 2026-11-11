Cazierul judiciar: cum îl obții, online sau la ghișeu, și ce valabilitate are
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Certificatul de cazier judiciar este unul dintre documentele solicitate frecvent la angajare, la înscrierea la anumite concursuri sau în diferite proceduri administrative. Acesta poate fi obținut gratuit, atât online, cât și în format fizic, de la ghișeele de cazier judiciar ale Poliției Române.
Ce este cazierul judiciar și cine îl cere
Cazierul judiciar este documentul oficial prin care sunt evidențiate eventualele condamnări și alte mențiuni înscrise în evidențele autorităților judiciare. Certificatul este eliberat de Poliția Română și poate fi solicitat de persoanele fizice pentru a dovedi situația lor juridică.
Documentul este cerut în mai multe situații: la angajarea în anumite domenii, la înscrierea pentru unele posturi din instituțiile publice, la obținerea unor autorizații sau avize și în cadrul unor proceduri în care legea impune verificarea antecedentelor penale.
Uneori, angajatorul sau instituția solicită certificatul direct de la persoana interesată, iar în alte cazuri poate obține informațiile prin mecanismele legale de verificare.
Cazierul judiciar poate fi solicitat de persoanele fizice care au împlinit 14 ani. Pentru minorii sub această vârstă, cererea este făcută de părinte, tutore sau de o persoană împuternicită în condițiile legii.
Eliberarea certificatului este gratuită, indiferent dacă solicitarea se face online sau la ghișeu.
Cum obții cazierul judiciar online
Cea mai simplă variantă pentru cei care au un cont validat este obținerea documentului prin platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne, disponibilă la adresa hub.mai.gov.ro.
Pentru accesarea serviciului, solicitantul trebuie să aibă un cont în platformă și să fi parcurs procedura de validare a identității. Înregistrarea se poate face direct în HUB sau prin intermediul unui cont de pe Ghișeul.ro. În funcție de disponibilitatea tehnică, pot fi folosite și cartea electronică de identitate sau aplicația ROeID.
După autentificare, pașii sunt următorii:
Se accesează secțiunea „Servicii”, apoi „Acte, avize”.
Se selectează serviciul „Obținerea certificatului de cazier judiciar pentru persoană fizică”.
Se deschide opțiunea „Solicită certificatul de cazier judiciar”.
Se verifică cererea precompletată cu datele personale și se selectează motivul solicitării.
Se bifează acordul solicitat și se trimite cererea.
După transmitere, sistemul generează certificatul în format electronic. Documentul poate fi consultat și descărcat din cont, prin secțiunea dedicată vizualizării certificatului.
Certificatul electronic are aceeași valabilitate legală ca documentul eliberat în format fizic.
Cazierul de la ghișeul Poliției
Persoanele care preferă varianta clasică pot solicita cazierul judiciar la orice unitate sau subunitate de poliție din România în care funcționează un ghișeu de eliberare a certificatelor. Nu este obligatoriu ca solicitantul să se adreseze secției din localitatea de domiciliu.
Pentru eliberarea documentului sunt necesare:
actul de identitate aflat în termenul de valabilitate;
cererea-tip pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, completată cu datele personale și motivul solicitării.
În multe cazuri, cererea poate fi generată direct la ghișeu, iar solicitantul trebuie doar să o verifice și să o semneze. Este necesar să prezinte actul de identitate în original.
Pentru cetățenii români, certificatul se eliberează, de regulă, pe loc. Dacă sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate ajunge la cel mult trei zile de la data solicitării. Pentru cetățenii străini, procedura poate dura mai mult, în funcție de informațiile care trebuie obținute din evidențele altor state.
Persoanele care locuiesc în străinătate pot solicita eliberarea certificatului și prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României.
Ce valabilitate are certificatul
Potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, certificatul emis de autoritățile române este valabil timp de șase luni de la data eliberării.
Termenul se aplică atât documentelor obținute online, cât și celor eliberate în format fizic.
Există însă o precizare importantă: certificatul este eliberat pentru scopul menționat în cerere. Instituția sau angajatorul care îl solicită poate avea reguli proprii privind vechimea documentului acceptat. De exemplu, o instituție poate cere un certificat emis recent, chiar dacă documentul prezentat se află încă în intervalul legal de valabilitate.
Dacă au trecut cele șase luni de la eliberare, persoana interesată trebuie să solicite un nou certificat.
Cazierul cerut de o altă persoană prin împuternicire
Dacă titularul nu se poate prezenta personal la ghișeu, certificatul de cazier judiciar poate fi solicitat și ridicat de o altă persoană, în baza unei împuterniciri întocmite conform legii.
În cazul persoanelor fizice, reprezentarea se face pe baza unei procuri autentificate de notar sau, după caz, a unei împuterniciri. Persoana împuternicită trebuie să prezinte actul său de identitate, procura și copia actului de identitate al titularului.
Pentru minorii care nu au împlinit 14 ani, cererea este depusă de părinte sau tutore. Dacă solicitarea este făcută de o altă persoană, aceasta trebuie să prezinte documentele care dovedesc dreptul de reprezentare, precum și actele de identitate necesare.
Împuternicirea permite solicitarea documentului în numele titularului, dar nu schimbă termenul de valabilitate al acestuia. Certificatul obținut prin reprezentant este valabil tot șase luni de la data eliberării.
Înainte de a merge la Poliție, este recomandat ca solicitantul să verifice programul și adresa ghișeului ales, precum și eventualele cerințe specifice situației sale.
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