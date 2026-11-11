Amenzi de până la 20.000 de lei pentru publicitatea ilegală. Cine riscă sancțiunile

Firmele și persoanele fizice care beneficiază de publicitate prin afișe lipite ilegal în locuri nepermise ar putea primi amenzi de până la 20.000 de lei. Cei care execută această practică vor avea la dispoziție cinci zile lucrătoare de la primirea notificării pentru a asigura îndepărtarea afișelor. Proiectul a fost adoptat pe 9 noiembrie 2026 de Senat, dar nu este încă în vigoare.
Cine riscă amenzi de până la 20.000 de lei
Noile prevederi vizează beneficiarul publicității, adică persoana sau firma identificată în afiș ca titular al produsului, serviciului, evenimentului ori mesajului promovat.
Astfel, o companie care își promovează serviciile prin afișe amplasate ilegal ar putea fi sancționată chiar dacă nu a trimis propriii angajați să le lipească. Proiectul prevede amenzi între 15.000 și 20.000 de lei în două situații:
dacă beneficiarul a comandat, finanțat sau dispus amplasarea afișelor în locuri nepermise;
dacă nu asigură îndepărtarea acestora după ce primește o notificare din partea autorităților.
Inițiatorii susțin că persoanele care lipesc efectiv afișele sunt adesea greu de identificat, în timp ce beneficiarii pot fi recunoscuți din conținutul materialelor publicitare.
Ce trebuie să facă firmele în cele cinci zile
Autoritățile vor putea transmite notificarea prin poștă, e-mail sau printr-un alt mijloc care permite dovedirea comunicării.
Documentul trebuie să indice locul în care se află afișele, să descrie materialele publicitare și să explice de ce amplasarea lor este considerată ilegală. De la comunicarea notificării, beneficiarul va avea la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a asigura îndepărtarea acestora.
Ce amenzi se aplică în prezent pentru afișajul ilegal
Legea nr. 185/2013 sancționează deja amplasarea afișelor și a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât cele special amenajate. În prezent, amenzile pentru această faptă sunt cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei.
Proiectul adoptat de Senat introduce o răspundere distinctă pentru beneficiarul reclamei, inclusiv în situațiile în care persoana care a lipit materialele nu poate fi identificată.
Când ar putea intra în vigoare noile amenzi
După votul din Senat, proiectul trebuie să ajungă la Camera Deputaților. Ulterior, dacă va fi adoptat, va trebui promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
Dacă proiectul devine lege în forma actuală, beneficiarii publicității ilegale vor trebui să respecte termenul de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării pentru îndepărtarea afișelor.