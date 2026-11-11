Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor la naștere. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 20:32

Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe parcursul travaliului și al nașterii, potrivit unei legi promulgate miercuri, 11 noiembrie, de președintele Nicușor Dan. Noile prevederi se aplică atât maternităților de stat, cât și celor private și aduc modificări Legii drepturilor pacientului.

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