Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor la naștere. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe parcursul travaliului și al nașterii, potrivit unei legi promulgate miercuri, 11 noiembrie, de președintele Nicușor Dan. Noile prevederi se aplică atât maternităților de stat, cât și celor private și aduc modificări Legii drepturilor pacientului.
Femeile vor putea alege cine le însoțește la naștere
Conform legii, femeia însărcinată are dreptul, la cerere, să fie însoțită de o persoană aleasă de ea pe tot parcursul travaliului, al nașterii și al transferului intrainstituțional. Astfel, prezența partenerului sau a unei alte persoane apropiate nu va mai depinde exclusiv de regulile stabilite de fiecare maternitate.
Dreptul trebuie respectat atât în spitalele publice, cât și în cele private, cu respectarea normelor de igienă, a regulilor epidemiologice și a cerințelor de siguranță medicală.
Există însă și situații în care prezența însoțitorului poate fi restricționată. Legea permite acest lucru numai în mod excepțional, atunci când există motive justificate medical sau epidemiologic, iar prezența persoanei respective ar putea pune în pericol femeia însărcinată, nou-născutul, personalul medical ori alte paciente internate.
Maternitățile trebuie să protejeze intimitatea femeilor
Legea completează și drepturile privind demnitatea și viața privată. Femeile însărcinate au dreptul la respectarea intimității pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare.
Pentru a pune în aplicare această prevedere, unitățile sanitare vor trebui să adopte măsuri organizatorice sau tehnice adecvate. Printre acestea se numără asigurarea unei separări vizuale corespunzătoare în spațiile în care se desfășoară travaliul și nașterea.
Nou-născutul nu va putea fi separat de mamă fără un motiv justificat
O altă prevedere importantă se referă la perioada de după naștere. Nou-născutul are dreptul să rămână alături de mamă imediat după venirea pe lume și pe durata internării în unitatea medicală.
Separarea este permisă doar în situații justificate de motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră. Aceste situații trebuie consemnate în documentele medicale.
În plus, spitalele vor avea obligația să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să favorizeze contactul precoce dintre mamă și copil, inițierea alăptării și sistemul de rooming-in, prin care mama și nou-născutul stau în aceeași cameră.
Legea a fost adoptată în unanimitate de Camera Deputaților
Proiectul legislativ a fost inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu și a fost adoptat de Camera Deputaților pe 14 octombrie 2026, în calitate de for decizional. Votul a fost de 262 de voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abțineri, potrivit datelor privind parcursul legislativ.
Ulterior, actul normativ a fost trimis la promulgare, iar președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare pe 11 noiembrie 2026. Legea modifică și completează Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
Noile prevederi vor deveni aplicabile după publicarea legii în Monitorul Oficial și intrarea acesteia în vigoare.