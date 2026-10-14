Dreptul la însoțitor la naștere și protejarea intimității gravidelor, aprobate de Camera Deputaților

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 14:42

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede dreptul femeilor însărcinate de a avea alături o persoană aleasă de ele pe durata travaliului și a nașterii. Inițiativa stabilește și obligații pentru unitățile sanitare privind protejarea intimității pacientelor și menținerea nou-născutului împreună cu mama.

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