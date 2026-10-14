Dreptul la însoțitor la naștere și protejarea intimității gravidelor, aprobate de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede dreptul femeilor însărcinate de a avea alături o persoană aleasă de ele pe durata travaliului și a nașterii. Inițiativa stabilește și obligații pentru unitățile sanitare privind protejarea intimității pacientelor și menținerea nou-născutului împreună cu mama.
Femeile însărcinate vor putea solicita un însoțitor la naștere
Proiectul adoptat de deputați prevede că femeia însărcinată poate cere să fie însoțită de o persoană aleasă de ea pe tot parcursul travaliului, al nașterii și al transferului între structurile aceleiași unități sanitare.
Exercitarea acestui drept trebuie să respecte regulile de igienă, normele epidemiologice și cerințele de siguranță medicală.
Totodată, inițiativa consacră dreptul femeii la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, în timpul travaliului și al nașterii, precum și până la externare.
Obligații pentru spitalele publice și private
Unitățile sanitare publice și private vor avea obligația, potrivit proiectului, să adopte măsuri organizatorice sau tehnice pentru protejarea intimității femeilor însărcinate.
Textul vizează asigurarea unor condiții adecvate de separare vizuală și auditivă în spațiile destinate travaliului, astfel încât să fie protejată atât pacienta, cât și celelalte femei internate. De asemenea, prevederile citate includ separarea vizuală corespunzătoare în spațiile în care au loc travaliul și nașterea.
Restrângerea drepturilor privind demnitatea și viața privată este permisă numai în situații obiective, justificate medical sau epidemiologic, care țin de siguranța gravidei, a nou-născutului, a personalului medical ori a celorlalte paciente.
Nou-născutul trebuie să rămână alături de mamă
O altă prevedere a proiectului stabilește dreptul nou-născutului de a rămâne împreună cu mama imediat după naștere și pe durata internării.
Separarea va fi posibilă în situații justificate de motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră. Aceste motive trebuie consemnate în documentele medicale.
Unitățile sanitare vor trebui să organizeze îngrijirea după naștere astfel încât să încurajeze contactul precoce dintre mamă și copil, începerea alăptării și rooming-in-ul, adică îngrijirea nou-născutului în aceeași cameră cu mama. Aceste măsuri sunt prevăzute cu respectarea condițiilor de siguranță medicală pentru amândoi.