Schimbări importante în maternitățile din România! Ce drepturi noi ar putea avea femeile la naștere
Femeie însărcinată
Spitalele vor fi obligate să asigure zone separate, vizual și sonor, pentru femeile aflate în travaliu, potrivit unui proiect legislativ ce a primit recent raport favorabil la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament. În plus, viitoarele mame vor putea alege o persoană care să le fie aproape pe perioada travaliului și nașterii.
Noile prevederi urmăresc să le ofere femeilor mai multă intimitate și sprijin în timpul nașterii, dar și să protejeze relația dintre mamă și copil imediat după venirea acestuia pe lume. Modificările vizează atât spitalele publice, cât și cele private și includ reguli privind prezența unui însoțitor, condițiile din sălile de naștere și contactul dintre mamă și nou-născut.
Schimbări importante în maternități. Femeile vor putea avea un însoțitor la naștere
Una dintre cele mai importante modificări propuse este introducerea dreptului femeilor însărcinate de a avea alături o persoană aleasă de ele în timpul travaliului și al nașterii. Aceasta ar putea să le însoțească pe toată durata procesului, inclusiv atunci când sunt transferate dintr-un spațiu în altul în interiorul spitalului, conform Avocatnet.ro.
Potrivit proiectului de modificare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, „femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional”. Prezența însoțitorului va trebui să respecte regulile de igienă, normele epidemiologice și condițiile de siguranță medicală. Scopul este ca femeile să poată beneficia de sprijinul unei persoane apropiate într-un moment important, fără ca acest lucru să afecteze desfășurarea actului medical sau siguranța celorlalți pacienți.
Spitalele vor trebui să asigure intimitatea femeilor aflate în travaliu
O altă schimbare importantă privește condițiile în care femeile sunt îngrijite în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul prevede că unitățile medicale publice și private vor avea obligația să protejeze intimitatea pacientelor, inclusiv prin separarea vizuală corespunzătoare a spațiilor în care acestea se află.
În plus, noile reguli urmăresc asigurarea unei separări vizuale și auditive adecvate, astfel încât femeile să beneficieze de mai multă discreție în timpul procedurilor medicale. Respectarea demnității și a vieții private va trebui asigurată pe întreaga perioadă a sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare. Aceste prevederi ar urma să se aplice tuturor maternităților, indiferent dacă funcționează în sistemul public sau privat. Astfel, protejarea intimității nu ar mai depinde doar de condițiile sau regulile interne ale fiecărui spital, ci ar deveni o obligație prevăzută expres de lege.
Nou-născuții vor avea dreptul să rămână alături de mamele lor
Proiectul legislativ introduce și prevederi referitoare la perioada imediat următoare nașterii. Mai exact, nou-născutul va avea dreptul să rămână împreună cu mama sa atât imediat după venirea pe lume, cât și pe durata internării în spital.
Separarea copilului de mamă va fi permisă numai în situații justificate de motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră. În rest, maternitățile vor trebui să organizeze îngrijirea astfel încât mama și bebelușul să poată sta împreună.
Totodată, spitalele vor avea obligația să încurajeze contactul dintre mamă și nou-născut cât mai curând după naștere și să sprijine începerea alăptării. Noile reguli urmăresc și posibilitatea ca bebelușul să rămână permanent în aceeași cameră cu mama, pe toată durata internării, atunci când nu există motive care să impună separarea.
De ce sunt necesare noile reguli pentru femeile care nasc în România
Inițiatorii proiectului consideră că modificările sunt necesare deoarece dreptul la intimitate și posibilitatea de a avea un însoțitor în timpul nașterii nu sunt reglementate suficient de clar în legislația actuală. În opinia lor, aceste drepturi nu ar trebui privite ca beneficii suplimentare oferite de anumite spitale, ci ca reguli care trebuie respectate în toate maternitățile.
„Intervenția legislativă propusă este necesară, proporționată și justificată din perspectivă constituțională, convențională și medicală. Ea răspunde unui vid normativ real, vizibil în practica unităților sanitare, și aliniază cadrul juridic național la standardele europene și la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.
Reglementarea dreptului la însoțitor și a dreptului la intimitate în cursul travaliului și nașterii nu reprezintă o preferință de confort, ci o garanție fundamentală a demnității umane recunoscută ca atare de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și de legislațiile majorității statelor membre ale Uniunii Europene”, se arată în motivarea inițiativei legislative.
Când ar putea intra în vigoare noile drepturi pentru gravide
Proiectul de lege a primit raport favorabil pe 7 octombrie 2026, în Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților, după ce a fost adoptat anterior de Senat. Următorul pas este dezbaterea și votul în plenul Camerei Deputaților, care este forul decizional. Deocamdată, noile prevederi nu se aplică. Pentru a deveni obligatorii, modificările trebuie adoptate de deputați, promulgate de președintele României și publicate în Monitorul Oficial. Dacă proiectul va fi adoptat, spitalele publice și private vor trebui să respecte noile obligații privind intimitatea pacientelor, prezența unui însoțitor la naștere și menținerea nou-născuților alături de mamele lor, în condițiile stabilite de lege.
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