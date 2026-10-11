Schimbări importante în maternitățile din România! Ce drepturi noi ar putea avea femeile la naștere

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 17:22

Spitalele vor fi obligate să asigure zone separate, vizual și sonor, pentru femeile aflate în travaliu, potrivit unui proiect legislativ ce a primit recent raport favorabil la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament. În plus, viitoarele mame vor putea alege o persoană care să le fie aproape pe perioada travaliului și nașterii.

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