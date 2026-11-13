Peste 900 de victime, păcălite de hackerii nord-coreeni prin apeluri video false. Cum funcționează schema "FaceStealer"

Hackeri nord-coreeni susținuți de stat au furat criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari, după ce au folosit apeluri video false pentru a fura identitățile victimelor. Peste 900 de persoane au fost înșelate în ultimele 18 luni printr-o operațiune denumită "FaceStealer", potrivit informațiilor anunțate de FBI și relatate de BBC.
Hackerii susținuți de stat din Coreea de Nord au furat criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari, folosind apeluri video false pentru a fura identitățile oamenilor, au anunțat autoritățile americane, relatează BBC.
Potrivit FBI, peste 900 de persoane au căzut victime acestei scheme, denumite de instituție FaceStealer, în ultimele 18 luni.
Dezvăluirile vin la o săptămână după ce Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a anunțat că hackerii au folosit interviuri de angajare false pentru a fura o sumă record de 6,3 miliarde de dolari (4,7 miliarde de lire sterline) de la companie.
Autoritățile americane de aplicare a legii au atribuit atacul asupra Binance, considerat cel mai mare furt de criptomonede de până acum, unor hackeri cu legături cu Coreea de Nord. Phenianul a negat acuzațiile.
Cum funcționează înșelătoria FaceStealer
Autoritățile afirmă că FaceStealer, cea mai recentă schemă de acest tip, îi vizează „în mod agresiv” pe cei care lucrează în sectoarele criptomonedelor și Web3, în special pe cei implicați în dezvoltarea și întreținerea programelor informatice cu sursă deschisă (open-source).
Potrivit FBI și Departamentului american al Justiției, hackerii care folosesc FaceStealer recurg la conturi false sau compromise de pe rețelele sociale pentru a invita potențialele victime să participe la apeluri video găzduite pe versiuni contrafăcute ale platformelor Zoom, Microsoft Teams și Google Meet.
Ulterior, hackerii redau înregistrări video realizate anterior cu alte victime, pe care persoana vizată le cunoaște, pentru a simula o conversație autentică. Singura problemă aparentă este că sunetul nu funcționează corespunzător.
Pe ecranul victimei apare apoi un mesaj prin care i se cere să „remedieze” problema audio accesând un link. Această presupusă soluție duce, în cele din urmă, la descărcarea unui program malware pe dispozitivul victimei. Acesta le permite hackerilor să acceseze lista de contacte și aplicațiile utilizatorului, extinzând astfel numărul potențialelor victime. Potrivit autorităților americane, hackerii înregistrează în secret aceste apeluri și folosesc ulterior imaginile obținute pentru a înșela noi victime.
Avertismentul FBI
FBI a descris FaceStealer drept „o metodă de inginerie socială extrem de eficientă, capabilă să înșele chiar și cei mai experimentați utilizatori de computere, inclusiv pe cei foarte atenți la securitatea informatică”.