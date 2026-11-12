Atac armat în SUA, în apropiere de Casa Albă. Ana Maria Păcuraru: ”Cinci persoane au fost împușcate” - FOTO/VIDEO

Publicat 12 nov. 2026, 16:56 Actualizat 12 nov. 2026, 17:01 Sursă Realitatea PLUS

Cinci persoane au fost împușcate joi dimineață, 12 noiembrie, într-un atac armat produs în cartierul Logan Circle din Washington D.C., la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă. Atacul a declanșat o amplă mobilizare a forțelor de ordine, iar autoritățile au cerut populației să evite zona.

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