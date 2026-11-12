Atac armat în SUA, în apropiere de Casa Albă. Ana Maria Păcuraru: ”Cinci persoane au fost împușcate” - FOTO/VIDEO

Cinci persoane au fost împușcate joi dimineață, 12 noiembrie, într-un atac armat produs în cartierul Logan Circle din Washington D.C., la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă. Atacul a declanșat o amplă mobilizare a forțelor de ordine, iar autoritățile au cerut populației să evite zona.
Atac armat în SUA, în apropiere de Casa Albă
Atacul armat a avut loc în jurul orei locale 08:00, în apropierea intersecției dintre 15th Street și P Street Northwest, într-o zonă intens circulată a capitalei americane. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, focurile de armă au fost trase în apropierea sălii de fitness Vida, unde au fost semnalate mai multe victime.
Poliția Metropolitană din Washington a anunțat inițial că este vorba despre o situație cu un atacator înarmat, aflat în libertate, și a mobilizat forțe importante pentru localizarea și prinderea suspectului.
În primele comunicări oficiale, autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea sau semnalmentele persoanei căutate și nici despre circumstanțele exacte în care s-a produs atacul.
Forțele de ordine au securizat zona și au instituit un perimetru de protecție în jurul locului incidentului. Mai multe străzi au fost închise, iar școlile din apropiere au fost plasate preventiv în regim de izolare, pentru a proteja elevii și personalul.
Până la transmiterea primelor informații oficiale, autoritățile nu precizaseră starea celor patru persoane împușcate și nici dacă atacul s-a soldat cu victime decedate.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-au produs împușcăturile, motivul atacului și identitatea celui care a deschis focul.
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