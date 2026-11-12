Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Atac armat în SUA, în apropiere de Casa Albă. Ana Maria Păcuraru: ”Cinci persoane au fost împușcate” - FOTO/VIDEO

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 16:56
Actualizat12 nov. 2026, 17:01
SursăRealitatea PLUS

Cinci persoane au fost împușcate joi dimineață, 12 noiembrie, într-un atac armat produs în cartierul Logan Circle din Washington D.C., la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă. Atacul a declanșat o amplă mobilizare a forțelor de ordine, iar autoritățile au cerut populației să evite zona.

Atac armat în SUA, în apropiere de Casa Albă

Un atacator a deschis focul în această dimineață foarte aproape de Casa Albă, la doar un kilometru și jumătate de Biroul Oval, la câteva minute de mers pe jos. Cel puțin cinci oameni au fost împușcați, într-o sală de fitness și în fața ei. Zona e sigilată, iar poliția și agenții federali îl caută în continuare pe trăgător. Nu se știe încă cine este și ce l-a împins să tragă

a declarat Ana Maria Păcuraru.
atac armat - profimedia

Atacul armat a avut loc în jurul orei locale 08:00, în apropierea intersecției dintre 15th Street și P Street Northwest, într-o zonă intens circulată a capitalei americane. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, focurile de armă au fost trase în apropierea sălii de fitness Vida, unde au fost semnalate mai multe victime.

Poliția Metropolitană din Washington a anunțat inițial că este vorba despre o situație cu un atacator înarmat, aflat în libertate, și a mobilizat forțe importante pentru localizarea și prinderea suspectului.

În primele comunicări oficiale, autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea sau semnalmentele persoanei căutate și nici despre circumstanțele exacte în care s-a produs atacul.

Forțele de ordine au securizat zona și au instituit un perimetru de protecție în jurul locului incidentului. Mai multe străzi au fost închise, iar școlile din apropiere au fost plasate preventiv în regim de izolare, pentru a proteja elevii și personalul.

Până la transmiterea primelor informații oficiale, autoritățile nu precizaseră starea celor patru persoane împușcate și nici dacă atacul s-a soldat cu victime decedate.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-au produs împușcăturile, motivul atacului și identitatea celui care a deschis focul.

atac armat - profimedia

Ana Maria Păcuraru: ”Administrația Trump susține că e nevoie de mai multă forță federală pe străzi”

Și nu e prima dată. Acum aproape un an, doi militari din Garda Națională erau împușcați la câteva străzi de reședința președintelui. De atunci, prezența militară în capitală a fost întărită. Chiar săptămâna trecută, Pentagonul a aprobat patrule cu vehicule militare și ambarcațiuni Atacul de azi lovește direct în dezbaterea care împarte Washingtonul. Administrația Trump susține că e nevoie de mai multă forță federală pe străzi. Noul primar, care preia mandatul în ianuarie, vrea trupele retrase

a conchis corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe