Răsturnare de situație în tragedia din Bulgaria! Camionul românesc nu a provocat prima coliziune. Ce au descoperit anchetatorii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 08:09

Răsturnare de situație în ancheta accidentului în lanț de pe Autostrada Trakia din Bulgaria, soldat cu 12 morți și 50 de răniți. Camionul condus de șoferul român nu ar fi provocat tragedia, ci ar fi reprezentat un obstacol pe carosabil, potrivit noilor precizări ale anchetatorilor bulgari. Aceștia susțin că prima coliziune a fost provocată de autobuzul care a lovit camionul. Între timp, șoferul român a fost eliberat după două audieri, iar ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

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