Atac masiv cu drone asupra Moscovei! Peste 100 de aparate de zbor ar fi fost doborâte. Aeroporturile din regiune, afectate

Publicat 13 nov. 2026, 08:53 Actualizat 13 nov. 2026, 08:58

Zeci de drone ucrainene au atacat Moscova în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, provocând perturbări ale traficului aerian și restricții temporare de zbor la multe dintre principalele aeroporturi din regiune, potrivit oficialilor ruși, citați de publicația The Kyiv Independent.

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