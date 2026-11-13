Atac masiv cu drone asupra Moscovei! Peste 100 de aparate de zbor ar fi fost doborâte. Aeroporturile din regiune, afectate

Zeci de drone ucrainene au atacat Moscova în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, provocând perturbări ale traficului aerian și restricții temporare de zbor la multe dintre principalele aeroporturi din regiune, potrivit oficialilor ruși, citați de publicația The Kyiv Independent.
Primarul Moscovei, Sergey Sobyanin, a anunțat că sistemele rusești de apărare antiaeriană au interceptat peste 100 de drone care se îndreptau spre capitală, în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, în intervalul orar 21:34 – 02:08, ora locală. Până la momentul publicării acestor informații, edilul susținea că 105 vehicule aeriene fără pilot (UAV) au fost doborâte, relatează The Kyiv Independent.
Autoritățile ruse raportează doar dronele despre care afirmă că au fost interceptate, astfel că numărul exact al aparatelor lansate asupra Moscovei în timpul nopții de joi spre vineri, 12 spre 13 noiembrie, nu este cunoscut, menționează sursa citată.
Potrivit lui Sobyanin, echipele serviciilor de urgență au fost trimise în zonele în care au căzut resturi ale dronelor doborâte. Până la momentul publicării acestei știri, oficialii ruși nu au oferit informații concrete despre eventualele pagube materiale produse sau despre existența unor posibile victime.
Publicația The Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica independent afirmațiile făcute de primarul Moscovei.
Trei aeroporturi din regiunea Moscovei, afectate de restricții
Atacul cu drone a perturbat operațiunile de pe mai multe aeroporturi importante din regiunea Moscovei.
Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia, Rosaviatsiya, a anunțat introducerea unor restricții temporare asupra zborurilor pe aeroporturile Sheremetyevo, Domodedovo și Zhukovsky.
Potrivit agenției, cele trei aeroporturi „primesc și expediază zboruri în baza unui acord cu autoritățile competente”, din cauza restricțiilor temporare impuse în spațiul aerian al regiunii.
Care a fost cel mai puternic atac cu drone asupra Moscovei din ultimele luni
Nu este prima dată când atacurile cu drone ucrainene afectează traficul aerian deasupra Moscovei, scrie The Kyiv Independent. Operațiunile aviatice au fost perturbate în mai multe rânduri în ultimele săptămâni, menționează jurnaliștii ucraineni.
În timpul unui atac masiv asupra Moscovei desfășurat în noaptea de 23 octombrie, zborurile de pe toate cele patru aeroporturi principale ale capitalei ruse au fost suspendate. Ulterior, pe rețelele sociale au apărut fotografii care au surprins resturi ale unei drone doborâte pe pista aeroportului Sheremetyevo, cel mai mare aeroport din capitala Rusiei.
Cu o searâ ănainte de acest atac, respectiv pe 22 octombrie, Ucraina ar fi lansat un atac de amploare cu drone asupra regiunii Moscovei, în timpul căruia a fost lovită o fabrică de armament din regiunea Moscova. La acel moment, primarul Sergey Sobyanin susținea că peste 600 de drone au fost lansate asupra regiunii în cursul nopții.
De altfel, la începutul lunii octombrie, Sergey Sobyanin a anunțat că regiunea Moscovei s-a confruntat cu cel mai amplu atac cu drone din ultimii doi ani. Potrivit afirmațiilor oficialului rus, Ucraina ar fi lansat 650 de drone asupra regiunii pe 6 octombrie. Atacul ar fi provocat un incendiu la o importantă instalație petrolieră.