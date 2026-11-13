Federalizarea Moldovei, o posibilă revendicare a Rusiei în negocierile de pace

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 11:56

Rusia ar lua în calcul federalizarea Republicii Moldova, printr-un mecanism care să includă Transnistria și Găgăuzia, ca parte a unei eventuale înțelegeri mai ample privind securitatea europeană. Scenariul, dezvăluit de presa independentă rusă, readuce în discuție un plan controversat, respins de Chișinău în 2003.

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