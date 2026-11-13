Rusia anunță că a doborât 1.198 de drone ucrainene într-o singură noapte. Patru morți, în regiunea Volgograd VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 11:36

Rusia susține că a interceptat și distrus 1.198 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, într-unul dintre cele mai ample atacuri de acest fel de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Atacul ar fi vizat 20 de regiuni rusești, inclusiv Moscova, și s-a soldat cu patru morți și doi răniți în regiunea Volgograd, potrivit autorităților locale. Informațiile au fost anunțate vineri, 13 noiembrie, de Ministerul rus al Apărării și de autoritățile regionale, fiind relatate de agenția France Presse (AFP).

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