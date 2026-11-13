Rusia anunță că a doborât 1.198 de drone ucrainene într-o singură noapte. Patru morți, în regiunea Volgograd VIDEO

Rusia susține că a interceptat și distrus 1.198 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, într-unul dintre cele mai ample atacuri de acest fel de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Atacul ar fi vizat 20 de regiuni rusești, inclusiv Moscova, și s-a soldat cu patru morți și doi răniți în regiunea Volgograd, potrivit autorităților locale. Informațiile au fost anunțate vineri, 13 noiembrie, de Ministerul rus al Apărării și de autoritățile regionale, fiind relatate de agenția France Presse (AFP).
Potrivit instituției, dronele au fost interceptate deasupra a 20 de regiuni din Rusia, printre care și regiunea Moscovei. Cifrele reprezintă bilanțul comunicat de partea rusă și nu au fost confirmate independent.
Patru morți și doi răniți în regiunea Volgograd
Cele mai grave consecințe ale atacului au fost raportate în regiunea Volgograd, din sudul Rusiei, unde patru persoane și-au pierdut viața. Toate victimele erau angajate ale unei zone industriale, potrivit guvernatorului regional, Andrei Bocearov. Alte două persoane care lucrau în aceeași zonă industrială au fost rănite și transportate la spital.
Potrivit informațiilor publicate de guvernator pe Telegram, zona industrială afectată include o rafinărie de petrol și o întreprindere chimică.
Atacurile cu drone, tot mai intense în războiul dintre Rusia și Ucraina
Atacul de amploare anunțat de Moscova are loc într-un context de intensificare a loviturilor cu rază lungă de acțiune lansate de Rusia și Ucraina. Cele două state desfășoară de mai multe luni atacuri care vizează frecvent obiective industriale și infrastructuri strategice, printre care fabrici, rafinării de petrol, depozite, porturi și nave.
Potrivit AFP, aceste atacuri provoacă un număr tot mai mare de victime civile.
Ce anunț a făcut Moscova, după discuțiile dintre Vladimir Putin și emisarii SUA
Anunțul Ministerului rus al Apărării a fost făcut la o zi după vizita la Moscova a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, cei doi reprezentanți americani s-au întâlnit la Dublin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul eforturilor diplomatice internaționale de identificare a unei soluții pentru oprirea războiului din Ucraina.
Atacul anunțat de Rusia marchează un nou episod al escaladării confruntărilor dintre cele două state, în timp ce demersurile diplomatice pentru încheierea conflictului continuă.