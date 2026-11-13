„Anonimatul nu este un scut!” Lovitură pentru rețelele de droguri de pe dark web: 354 de arestări în mega-operațiunea TorNado

Publicat 13 nov. 2026, 13:59 Actualizat 13 nov. 2026, 14:04

O amplă operațiune internațională împotriva traficului de droguri prin intermediul dark webului s-a soldat cu arestarea a 354 de persoane și confiscarea unor cantități importante de droguri, arme de foc și bani lichizi. Acțiunea, denumită sugestiv "TorNado", a fost coordonată de Europol și s-a desfășurat în perioada mai 2025 – octombrie 2026, cu participarea forțelor de poliție din 14 țări.

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