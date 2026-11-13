„Anonimatul nu este un scut!” Lovitură pentru rețelele de droguri de pe dark web: 354 de arestări în mega-operațiunea TorNado

O amplă operațiune internațională împotriva traficului de droguri prin intermediul dark webului s-a soldat cu arestarea a 354 de persoane și confiscarea unor cantități importante de droguri, arme de foc și bani lichizi. Acțiunea, denumită sugestiv "TorNado", a fost coordonată de Europol și s-a desfășurat în perioada mai 2025 – octombrie 2026, cu participarea forțelor de poliție din 14 țări.
Potrivit Agenției Europene de Poliție, operațiunea a inclus sute de intervenții desfășurate la nivel internațional, vizând utilizatorii și rețelele implicate în comercializarea ilegală de droguri pe piețele ascunse ale internetului.
Cele mai multe arestări au fost înregistrate în Statele Unite, unde au fost reținute 132 de persoane, și în Regatul Unit, cu 59 de arestări.
Europol: Aproape o tonă de droguri confiscată în Europa
În urma intervențiilor desfășurate pe continentul european, autoritățile au confiscat aproape o tonă de droguri. Printre substanțele ridicate se numără amfetamină, ketamină, MDMA, cocaină și canabis.
În Statele Unite, amploarea capturilor a fost și mai mare. Autoritățile americane au confiscat:
Peste 4,8 tone de droguri;
152 de arme de foc;
Aproximativ 150 de milioane de euro în numerar și criptomonede.
Operațiunea a urmărit identificarea persoanelor din spatele conturilor utilizate pentru comercializarea drogurilor pe dark web, precum și destructurarea infrastructurii care permite funcționarea acestor rețele.
Avertismentul FBI pentru utilizatorii dark web: "Anonimatul nu este un scut!"
Directorul adjunct al poliției federale americane, Christopher Raia, a declarat că Operațiunea TorNado a vizat una dintre cele mai grave amenințări la adresa siguranței publice: traficul de fentanil și alte droguri cu efecte letale prin intermediul dark webului.
În cadrul unei conferințe de presă organizate joi, 12 noiembrie, la Washington, oficialul american a explicat că anchetatorii au reușit să identifice persoane care se ascundeau în spatele unor identități online și să urmărească tranzacții financiare ilegale. De asemenea, autoritățile au destructurat componente importante ale infrastructurii folosite de rețelele de trafic de droguri.
Directorul FBI a transmis că operațiunea reprezintă un avertisment pentru cei care intenționează să utilizeze dark webul pentru comercializarea fentanilului, a opioidelor sintetice și a altor substanțe periculoase.
Ce spune Europol despre piețele ilegale de pe dark web
Într-un comunicat publicat joi, 12 noiembrie, Europol a atras atenția că piețele ilegale de pe dark web demonstrează o capacitate ridicată de adaptare, chiar și după destructurarea unor rețele importante. Potrivit agenției europene, rezultatele Operation TorNado arată importanța cooperării internaționale în combaterea traficului de droguri și a criminalității informatice. La operațiune au participat forțe de poliție din 14 țări, printre care Australia, Franța, Germania, Regatul Unit și Statele Unite.
Acțiunea a vizat atât comercianții de droguri care utilizau platformele ascunse ale internetului, cât și infrastructura financiară și tehnică prin care erau susținute activitățile ilegale.