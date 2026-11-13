Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul a atacat o instalație militară americană

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 13:40

Iranul anunță că a lovit o instalație radar americană din Bahrain, prezentând atacul drept o acțiune de represalii. Gardienii Revoluției Islamice susțin că operațiunea a fost declanșată de loviturile asupra unui turn de telecomunicații din sudul provinciei iraniene Hormozgan.

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