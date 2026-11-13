Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul a atacat o instalație militară americană
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Iranul anunță că a lovit o instalație radar americană din Bahrain, prezentând atacul drept o acțiune de represalii. Gardienii Revoluției Islamice susțin că operațiunea a fost declanșată de loviturile asupra unui turn de telecomunicații din sudul provinciei iraniene Hormozgan.
Iranul susține că a lovit o instalație radar americană amplasată în Bahrain, într-o operațiune pe care Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) o prezintă drept represalii pentru un atac aerian asupra unui obiectiv de telecomunicații de pe teritoriul iranian. Teheranul a transmis și un avertisment Washingtonului, amenințând cu noi acțiuni militare dacă atacurile și provocările continuă.
Potrivit publicației Al Jazeera, revendicarea a fost făcută de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, care a anunțat că instalația radar americană din Bahrain a fost vizată ca reacție la lovirea unui turn de telecomunicații din sudul Iranului.
Incidentul din Iran fusese semnalat anterior de agenția oficială IRNA. Citând surse guvernamentale, aceasta a relatat că orașul-port Sirik, situat în provincia Hormozgan, a fost lovit joi de ceea ce a descris drept „foc inamic”.
Ulterior, într-un comunicat transmis prin intermediul agenției semi-oficiale Tasnim, IRGC a prezentat operațiunea din Bahrain ca pe un avertisment adresat adversarilor Iranului. Organizația a cerut încetarea incursiunilor aeriene și a acțiunilor pe care le consideră provocatoare, inclusiv a presupuselor operațiuni de contrabandă cu petrol în Strâmtoarea Ormuz.
Reprezentanții Gardienilor Revoluției au avertizat că armata iraniană este pregătită să răspundă fără restricții dacă astfel de incidente se repetă.
„În cazul în care aceste încălcări și acte de agresiune se vor repeta, Forțele Aerospațiale ale IRGC sunt pe deplin pregătite să intervină fără nicio restricție”, se arată în declarația citată de Tasnim.
La rândul său, agenția Fars, considerată apropiată de Gardienii Revoluției, a susținut că forțele aerospațiale iraniene au lovit și distrus instalația radar. Până la momentul publicării informației, autoritățile americane nu oferiseră o reacție oficială privind presupusul atac și amploarea pagubelor.
Bahrainul, un punct strategic pentru prezența militară americană în Golf
Importanța incidentului este legată și de poziția militară a Bahrainului în regiune. Statul din Golf găzduiește cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei Statelor Unite, una dintre principalele structuri militare americane responsabile de operațiunile navale din Orientul Mijlociu.
Reuters notează că revendicarea iraniană reprezintă primul anunț de acest fel, după începutul lunii septembrie, privind un atac asupra unor obiective militare americane aflate pe teritoriul unei țări din regiunea Golfului.
Lipsa unei confirmări din partea Washingtonului face ca informațiile privind rezultatul operațiunii să rămână, deocamdată, la nivelul declarațiilor iraniene.
Israelul pregătește noi scenarii militare împotriva Iranului
Anunțul Teheranului vine într-un moment în care tensiunile regionale continuă să crească. Presa israeliană a relatat că structurile de securitate de la Tel Aviv au cerut armatei să accelereze pregătirile pentru eventualitatea unei noi operațiuni militare împotriva Iranului.
Din partea iraniană, Mohsen Rezaei, responsabil cu securitatea, a transmis un avertisment direct Statelor Unite. Acesta a declarat că, în cazul declanșării unui nou război de către Washington, bazele militare implicate în operațiuni împotriva Iranului ar putea deveni ținte ale atacurilor iraniene, inclusiv cele situate în afara Asiei de Vest, în Europa.
Președintele american Donald Trump a afirmat, la rândul său, că nu exclude reluarea confruntărilor militare dacă negocierile diplomatice, desfășurate cu implicarea Qatarului, nu vor conduce la un acord.
Totuși, administrația americană a transmis și semnale privind posibilitatea continuării presiunii economice în locul unei noi campanii militare. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că sancțiunile și măsurile economice împotriva Teheranului produc efecte suficient de importante pentru ca o intervenție militară de amploare să nu fie considerată necesară în acest moment.
Strâmtoarea Ormuz, un punct-cheie în negocierile dintre Washington și Teheran
Un alt subiect major în relația dintre cele două state este viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.
Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și principal negociator al Teheranului, a declarat într-un interviu acordat miercuri postului Al Jazeera că situația din această zonă strategică nu va mai reveni la condițiile existente înainte de război.
Oficialul iranian a sugerat astfel că statutul și controlul asupra traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz vor rămâne teme centrale în eventualele negocieri cu Statele Unite.
„Mingea este acum în terenul americanilor”, a afirmat Ghalibaf, referindu-se la responsabilitatea Washingtonului de a face următorul pas în procesul diplomatic.
Atacul revendicat asupra instalației radar din Bahrain și avertismentele transmise de ambele părți arată că negocierile diplomatice se desfășoară într-un climat de presiune militară și incertitudine privind evoluția conflictului.
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