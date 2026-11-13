Trump și Netanyahu, dispută aprinsă pe tema Iranului. SURSE: ”O conversație din iad”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump ar fi avut un schimb de replici tensionat, pe fondul unor divergențe majore privind reluarea atacurilor militare împotriva Iranului, relatează presa israeliană, citând surse apropiate discuțiilor. Biroul lui Netanyahu a respins categoric aceste informații, catalogând relatările drept „știri false” și „prostii absolute”.
Netanyahu și Trump, discuție tensionată la telefon
Cotidianul israelian Yedioth Ahronoth, care citează surse apropiate discuțiilor, relatează că schimbul de replici dintre Netanyahu și Trump a evidențiat divergențele tot mai mari dintre Washington și Tel Aviv în privința reluării războiului împotriva Iranului.
Sursele au descris convorbirea drept una extrem de tensionată, caracterizând-o prin expresia ”o conversație țipătoare, din iad."
Biroul premierului israelian a reacționat rapid, respingând categoric această versiune și catalogând informațiile drept ”știri false, prostii complete."
De asemena, un oficial israelian de rang înalt a confirmat că discuția telefonică a avut loc, însă a negat că aceasta ar fi avut un caracter ostil.
Netanyahu face presiuni pentru reluarea atacurilor
Dezvăluirile apar după ce Financial Times a relatat că Benjamin Netanyahu îl contactează zilnic pe Donald Trump pentru a-l convinge să reia operațiunile militare împotriva Teheranului.
Potrivit publicației, liderii statelor arabe și musulmane sunt îngrijorați de insistențele premierului israelian și încearcă să-l determine pe președintele american să acorde prioritate diplomației, în detrimentul unei noi campanii militare.
Trump vorbește despre un ”impuls pozitiv"
Luni, Donald Trump a confirmat că aliații SUA din Golf, printre care Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit, se opun ferm unei noi ofensive militare împotriva Iranului.
Președintele american a invocat existența unui ”impuls pozitiv" în direcția soluționării conflictului și a apreciat că o eventuală reluare a operațiunilor militare americane este „destul de puțin probabilă".
La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio a declarat marți că Washingtonul nu consideră necesară, în acest moment, reluarea operațiunilor militare de amploare. Oficialul a explicat că sancțiunile economice continuă să producă efectele urmărite.
Rubio a precizat că Statele Unite vor menține presiunea economică asupra Teheranului, dar a avertizat că armata americană este pregătită să răspundă dacă Iranul va depăși „liniile roșii" stabilite de Washington.
În paralel, mediatorii din Qatar au anunțat marți că au primit primele răspunsuri constructive atât din partea Statelor Unite, cât și a Iranului. Cu toate acestea, perspectivele încheierii unui acord oficial rămân incerte.
Ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului
Vă reamintim că Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă militară comună împotriva Iranului la 28 februarie, declanșând o nouă etapă a conflictului din Orientul Mijlociu. Ulterior, în urma intensificării eforturilor diplomatice, Washingtonul și Teheranul au semnat un memorandum-cadru menit să creeze premisele unor negocieri pentru încetarea ostilităților. Cu toate acestea, discuțiile purtate între cele două părți nu au dus la un acord de pace cuprinzător, iar divergențele persistente continuă să pună sub semnul întrebării perspectivele unei soluționări diplomatice.