Capcana seducției, o armă folosită de serviciile secrete. Cum pot deveni relațiile amoroase instrumente de spionaj

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 14:44

O relație sentimentală aparent obișnuită se poate transforma într-o operațiune de spionaj cu implicații internaționale. Metoda, cunoscută sub numele de „honey trap”, este folosită de zeci de ani de serviciile secrete și continuă să reprezinte o amenințare pentru politicieni, diplomați și lideri ai marilor companii.

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