Capcana seducției, o armă folosită de serviciile secrete. Cum pot deveni relațiile amoroase instrumente de spionaj
Jensen Huang și Alice Huang, o simplă relație extraconjugală? Foto/Profimedia
O relație sentimentală aparent obișnuită se poate transforma într-o operațiune de spionaj cu implicații internaționale. Metoda, cunoscută sub numele de „honey trap”, este folosită de zeci de ani de serviciile secrete și continuă să reprezinte o amenințare pentru politicieni, diplomați și lideri ai marilor companii.
Când vine vorba despre capcane ale seducției, mulți se gândesc la filmele cu James Bond, în care o femeie misterioasă și atrăgătoare îl cucerește pe protagonist pentru a obține informații secrete. În realitate, însă, astfel de operațiuni sunt mult mai complexe și nu țin doar de scenariile cinematografice.
Cunoscute în lumea spionajului sub denumirea de „honey trap”, aceste metode presupun exploatarea relațiilor romantice sau sexuale pentru obținerea unor informații sensibile, compromiterea unei persoane sau recrutarea acesteia în interesul unui serviciu de informații.
Un asemenea scandal ar fi izbucnit recent în jurul companiei Nvidia, cel mai mare producător de procesoare pentru inteligență artificială din lume. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Jensen Huang, directorul general al companiei, ar fi avut o relație cu Alice Huang, o femeie despre care oficialii americani suspectează că ar fi transmis informații către autoritățile chineze.
Detaliile cazului sunt încă neclare, inclusiv modul în care femeia ar fi fost recrutată și dacă au fost divulgate efectiv informații confidențiale. Beijingul a respins acuzațiile, catalogându-le drept speculații nefondate.
Dincolo de presupusa relație, cazul ridică întrebări importante privind securitatea informațiilor într-o perioadă în care inteligența artificială a devenit un domeniu strategic pentru marile puteri.
Acesta atrage atenția că, indiferent dacă au fost sau nu divulgate informații, simpla existență a unei asemenea relații poate reprezenta o problemă majoră de securitate.
Cum funcționează o capcană a seducției
Serviciile de informații din întreaga lume încearcă să recruteze persoane care au acces la informații importante, însă metodele utilizate diferă de la un stat la altul.
Potrivit lui John Sipher, fost ofițer CIA cu experiență în misiuni desfășurate în Asia și Europa, serviciile secrete ale regimurilor autoritare pot recurge inclusiv la presiuni și șantaj pentru a determina o persoană să colaboreze.
.Există mai multe modalități prin care poate fi pusă în aplicare o astfel de operațiune.
Una dintre cele mai cunoscute presupune compromiterea persoanei vizate. Aceasta poate fi atrasă într-o situație delicată, iar ulterior este amenințată cu dezvăluirea unor informații compromițătoare sau chiar cu arestarea.
De exemplu, o persoană care întreține relații sexuale cu o prostituată poate deveni vulnerabilă în fața unui serviciu de informații care deține dovezi despre întâlnirea respectivă.
„Te putem aresta sau poți colabora cu noi”, ar putea fi mesajul transmis victimei, potrivit lui Peter Mattis, președintele Jamestown Foundation, un institut american specializat în analiza politicilor de securitate și apărare.
O altă variantă, mult mai populară în filmele de spionaj, presupune ca un agent instruit să seducă direct persoana vizată. În realitate, această metodă este mai rar întâlnită.
Un exemplu celebru este cazul fostului tehnician nuclear israelian Mordechai Vanunu, care a fost sedus de o agentă Mossad ce se prezenta drept turistă americană, sub numele de „Cindy”. Ulterior, acesta a fost răpit și transportat în Israel, după ce divulgase informații despre programul nuclear israelian presei britanice.
În multe situații, însă, lucrurile se desfășoară diferit: o relație apare în mod natural, iar serviciile secrete observă ulterior oportunitatea de a o exploata. Persoana apropiată de țintă este recrutată prin recompense financiare, presiuni sau amenințări și ajunge să furnizeze informații fără ca partenerul să știe.
Spionii Romeo și cele mai controversate cazuri din istorie
Utilizarea relațiilor sentimentale în operațiunile de spionaj nu este o practică nouă.
În timpul Războiului Rece, Germania de Est a dezvoltat o strategie cunoscută sub numele de „spionii Romeo”. Serviciile sale de informații recrutau bărbați carismatici, care erau instruiți să seducă femei ce lucrau în instituții occidentale și aveau acces la documente confidențiale.
Și serviciile secrete sovietice au utilizat frecvent astfel de tactici, trimițând agenți de ambele sexe pentru a se apropia de diplomați și jurnaliști occidentali.
Unul dintre cele mai bizare cazuri de spionaj a avut loc între anii 1960 și 1980 și l-a implicat pe diplomatul francez Bernard Boursicot și pe cântărețul de operă chinez Shi Pei Pu.
Acesta din urmă l-a convins pe diplomat că este femeie, iar cei doi au început o relație sentimentală care a durat aproape două decenii.
Shi Pei Pu a susținut inclusiv că a avut un copil cu Boursicot. În realitate, băiatul provenea dintr-o familie uigură și fusese cumpărat de la mama sa.
La un moment dat, serviciile secrete chineze l-au abordat pe diplomatul francez și i-au transmis că își putea continua relația doar dacă le furniza documente și informații din interiorul ambasadei Franței.
Temându-se pentru siguranța persoanei iubite, Boursicot a acceptat și a transmis documente secrete timp de mai mulți ani.
Când a reușit să îi aducă pe Shi și pe copil în Franța, cei doi au fost arestați. Abia atunci a ieșit la iveală întreaga înșelătorie, inclusiv faptul că Shi Pei Pu era bărbat.
Un alt caz important a fost cel al Katrinei Leung, o americancă de origine chineză care lucra ca informatoare pentru FBI.
Aceasta era plătită pentru a furniza informații despre China, însă, în realitate, transmitea informații clasificate către Beijing. În plus, avea relații sentimentale cu doi agenți FBI, inclusiv cu ofițerul care o coordona.
Scandalul a ieșit la iveală în 2003, când Leung și ofițerul său de legătură au fost arestați. În urma unui acord cu procurorii, aceasta a primit o pedeapsă care nu a presupus mai mult de trei luni de închisoare.
China și Rusia, printre statele care folosesc frecvent astfel de metode
Potrivit experților în securitate, operațiunile de acest tip nu vizează doar oficiali americani sau occidentali.
Isaac Stone Fish consideră că tactici similare sunt utilizate și împotriva unor persoane din Japonia, Coreea de Sud și statele europene.
Mai mult, metodele de tip „honey trap” nu sunt rezervate exclusiv serviciilor de informații. Ele pot fi folosite și în spionajul economic, inclusiv de companii care încearcă să obțină informații confidențiale de la firmele concurente.
Paradoxal, chiar autoritățile chineze și-au avertizat propriii cetățeni cu privire la riscurile unor astfel de operațiuni.
În 2024, Ministerul Securității de Stat din China a anunțat că a identificat cazuri în care serviciile de informații străine au folosit platformele de dating și relațiile romantice online pentru a recruta persoane și a obține secrete de stat.
Potrivit avertismentului autorităților chineze, agenții străini își ascund identitatea, creează întâlniri aparent întâmplătoare și folosesc relațiile sentimentale pentru a câștiga încrederea persoanelor vizate.
De ce sunt vulnerabili liderii companiilor din industria AI
Miza unor asemenea operațiuni este cu atât mai mare în prezent, cu cât inteligența artificială a devenit una dintre cele mai importante tehnologii din lume.
Companiile care dezvoltă cipuri, sisteme AI și infrastructură de calcul dețin informații cu valoare economică, tehnologică și militară considerabilă.
Peter Mattis atrage atenția că inteligența artificială influențează numeroase domenii: de la producția industrială și cercetarea științifică până la supravegherea populației și identificarea țintelor militare.
Din acest motiv, directorii executivi și membrii conducerii marilor companii tehnologice pot deveni ținte importante pentru serviciile de informații.
John Sipher estimează că operațiunile de tip „honey trap” au o rată de succes de aproximativ 10%. Cu toate acestea, în lumea spionajului, nu este nevoie de multe reușite pentru ca o operațiune să fie considerată un succes.
Chiar și recrutarea unei singure persoane aflate într-o poziție strategică poate aduce informații extrem de valoroase.
Relațiile personale, o vulnerabilitate în războiul informațional
Scandalurile de acest tip demonstrează că spionajul modern nu se bazează exclusiv pe tehnologie, interceptări sau atacuri informatice. Relațiile umane rămân unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru obținerea informațiilor.
În cazul Nvidia, implicațiile pot depăși cu mult situația personală a unui director executiv. Într-un context marcat de rivalitatea dintre Washington și Beijing pentru supremația tehnologică, orice suspiciune de divulgare a informațiilor poate alimenta tensiunile dintre cele două puteri.
Experții avertizează că persoanele aflate în poziții importante trebuie să fie conștiente de faptul că pot deveni ținte ale unor operațiuni de influență sau spionaj.
Relațiile romantice, prieteniile și chiar legăturile profesionale pot fi exploatate de cei interesați să obțină acces la informații confidențiale.
După cum rezumă Peter Mattis avertismentul adresat persoanelor aflate în funcții sensibile: „Ești o țintă. Nu fi imprudent și nu uita să pui întrebări.”
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News