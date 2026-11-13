Șapte femei, agresate sexual în doar 30 de minute, într-un campus universitar din Marea Britanie. Ce spune Poliția

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 14:28

Poliția din Marea Britanie a deschis o amplă anchetă și a pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 29 de ani, după o serie de agresiuni sexuale reclamate în campusul Universității din Huddersfield și în apropierea acestuia. Potrivit autorităților, șapte femei au fost agresate într-un interval de numai 30 de minute.

Distribuie articolul