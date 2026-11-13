Șapte femei, agresate sexual în doar 30 de minute, într-un campus universitar din Marea Britanie. Ce spune Poliția

Poliția din Marea Britanie a deschis o amplă anchetă și a pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 29 de ani, după o serie de agresiuni sexuale reclamate în campusul Universității din Huddersfield și în apropierea acestuia. Potrivit autorităților, șapte femei au fost agresate într-un interval de numai 30 de minute.
Incidentele au avut loc marți seara, 10 noiembrie, iar personalul de securitate al universității a alertat poliția după ce mai multe femei au reclamat că au fost abordate și agresate fizic de un bărbat.
Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, atacurile s-au petrecut atât în campusul universitar, cât și în imediata apropiere a instituției de învățământ.
Șapte femei, agresate sexual în jumătate de oră
Datele furnizate de Poliția din West Yorkshire arată că cele șapte femei au fost victimele unor agresiuni sexuale într-un interval cuprins între orele 18:00 și 18:30. Femeile au reușit să fugă după ce bărbatul s-a apropiat de ele. În urma sesizărilor, autoritățile au declanșat o anchetă pentru identificarea și tragerea la răspundere a suspectului.
Vineri, 13 noiembrie, poliția a anunțat că l-a identificat și pus sub acuzare pe Sophan Akbash, în vârstă de 29 de ani, din Huddersfield. Acesta este acuzat de nouă infracțiuni de agresiune sexuală și urmează să se prezinte în fața tribunalului de primă instanță din Leeds.
Ce măsuri anunță Universitatea din Huddersfield
Conducerea Universității din Huddersfield a transmis că a început să implementeze măsuri pentru creșterea siguranței în campus și în zonele din apropiere. Reprezentanții instituției au subliniat că incidentele sunt extrem de îngrijorătoare și că persoanele afectate beneficiază de sprijin psihologic.
La rândul său, inspectorul-detectiv Sarah Bradley, din cadrul Poliției din West Yorkshire, a precizat că autoritățile colaborează îndeaproape cu reprezentanții universității. Scopul colaborării este creșterea siguranței studenților și a personalului, precum și acordarea de sprijin victimelor.