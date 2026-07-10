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Lifestyle· 2 min citire

Pizza cu blat de dovlecel și brânză. Rețeta simplă și delicioasă pe care vei dori să o prepari din nou

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 20:13
Actualizat10 iul. 2026, 20:14

Dacă îți dorești o pizza mai ușoară, dar la fel de gustoasă ca și cea clasică, această variantă cu blat din dovlecel și brânză este alegerea perfectă. Fraged, aromat și surprinzător de sățios, blatul se combină excelent cu toppingurile preferate, rezultând o rețetă ideală pentru prânz, cină sau chiar o masă în familie. Se prepară din ingrediente simple, iar rezultatul este unul surpinzător, chiar și cei mai mofturoși vor fi impresionați.

INGREDIENTE:

Pentru aluat cu dovlecel și brânză:

750 g dovlecel curățat

200 g morcovi rași

250 g brânză telemea, sărată

1 ceapă

2 căței de usturoi

50 g unt

4 ouă

250 g făină

1 linguriță praf de copt

câteva frunze de busuioc

1/2 legătură pătrunjel verde

sare

piper măcinat

Pentru topping:

350 g șuncă presată

200 g mozzarella

100 g cașcaval

5-6 felii de gogoșari în oțet

ketchup

frunze de busuioc

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius. Ceapa se taie solzișori și se călește în untul topit, împreună cu usturoiul curățat și tăiat rondele. După ce ceapa devine fragedă, se adaugă morcovii rași, iar ingredientele se amestecă și se mai călesc câteva minute.

Compoziția se lasă apoi să se răcorească ușor, după care se amestecă cu dovlecelul ras, fără a fi scurs de lichid. Se adaugă brânza rasă sau sfărâmată, ouăle, pătrunjelul și busuiocul tocate mărunt, apoi se asezonează cu sare și piper. La final, se încorporează treptat făina cernută împreună cu praful de copt, până când rezultă un aluat consistent, puțin mai gros decât cel de chec sau de clătite.

O tavă se tapetează cu hârtie de copt, iar aluatul se întinde uniform și se nivelează. Blatul se coace timp de aproximativ 20 de minute, sau până când capătă o culoare aurie la suprafață.

Între timp, se pregătesc ingredientele pentru topping. Șunca presată și gogoșarii se taie în cuburi și se amestecă împreună cu mozzarella rasă. Cașcavalul se feliază cât mai subțire.

După ce blatul este copt, acesta se scoate din cuptor, se unge cu un strat subțire de ketchup și se acoperă cu amestecul de șuncă, gogoșari și mozzarella. Deasupra se așază feliile de cașcaval și câteva frunze de busuioc rupte, apoi pizza se introduce din nou la cuptor pentru încă 10 minute, până când brânza se topește și se rumenește frumos.

La final, pizza se lasă la temperat aproximativ 10 minute înainte de a fi porționată. Blatul rămâne ușor umed, cu o textură asemănătoare unei budinci, însă este foarte gustos și oferă un rezultat deosebit, potrivit sursei.

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