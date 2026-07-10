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Lifestyle· 2 min citire
Pizza cu blat de dovlecel și brânză. Rețeta simplă și delicioasă pe care vei dori să o prepari din nou
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 20:13
Actualizat10 iul. 2026, 20:14
Dacă îți dorești o pizza mai ușoară, dar la fel de gustoasă ca și cea clasică, această variantă cu blat din dovlecel și brânză este alegerea perfectă. Fraged, aromat și surprinzător de sățios, blatul se combină excelent cu toppingurile preferate, rezultând o rețetă ideală pentru prânz, cină sau chiar o masă în familie. Se prepară din ingrediente simple, iar rezultatul este unul surpinzător, chiar și cei mai mofturoși vor fi impresionați.
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