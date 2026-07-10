Rețeta de vară care a cucerit TikTok are doar două ingrediente și este gata în câteva minute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 10:40

În zilele toride de vară, când ideea de a ține cuptorul pornit sau de a petrece mult timp în fața aragazului nu îi încântă pe mulți, rețetele rapide și răcoritoare devin tot mai căutate. Tocmai de aceea, un preparat extrem de simplu a ajuns să fie descoperit de tot mai mulți oameni din întreaga lume, după ce a devenit viral pe TikTok.

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