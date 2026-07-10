Rețeta de vară care a cucerit TikTok are doar două ingrediente și este gata în câteva minute

În zilele toride de vară, când ideea de a ține cuptorul pornit sau de a petrece mult timp în fața aragazului nu îi încântă pe mulți, rețetele rapide și răcoritoare devin tot mai căutate. Tocmai de aceea, un preparat extrem de simplu a ajuns să fie descoperit de tot mai mulți oameni din întreaga lume, după ce a devenit viral pe TikTok.
Este vorba despre o mâncare populară în Orientul Mijlociu, care are la bază doar două ingrediente și poate fi pregătită în numai câteva minute. În plus, rețeta poate fi adaptată foarte ușor în funcție de preferințele fiecăruia.
Preparatul care are nevoie doar de paste și iaurt
Rețeta este cunoscută sub numele de „Macarona bil laban”, iar traducerea sa simplă este „paste cu iaurt”.
La bază, preparatul nu are nevoie decât de două ingrediente principale, exact cele sugerate de nume: paste și iaurt. Simplitatea sa a contribuit din plin la popularitatea pe care a câștigat-o pe rețelele de socializare, mai ales în timpul verii, când mulți caută preparate rapide și ușoare.
Deși rețeta poate fi servită într-o formă minimalistă, există și câteva ingrediente suplimentare care îi pot intensifica aroma și îi pot oferi mai multă savoare.
„Mama mea punea întotdeauna doar sare, usturoi și iaurt, asta înseamnă pentru mine o mâncare de suflet”, spune creatorul de conținut @reemieshops, care a popularizat acest preparat pe TikTok.
Cum se pregătesc pastele cu iaurt
Prepararea rețetei nu presupune tehnici complicate și nici o listă lungă de ingrediente.
Primul pas este amestecarea iaurtului cu usturoi proaspăt tocat, până când se obține un sos omogen. În funcție de preferințe, se poate adăuga și puțină sare.
După ce sosul este pregătit, pastele fierte se pun în bol și se amestecă bine cu iaurtul aromatizat cu usturoi.
În acest punct, preparatul este gata și poate fi servit imediat.
Ingredientele care pot transforma rețeta
Deși varianta clasică se rezumă la doar câteva ingrediente, rețeta poate fi personalizată foarte ușor.
Pentru un plus de textură și gust, peste paste pot fi adăugate nuci prăjite în unt. De asemenea, preparatul poate fi completat cu carne tocată gătită împreună cu diverse condimente sau cu diferite ierburi aromatice.
Tocmai această combinație dintre simplitate, rapiditate și posibilitatea de a adapta rețeta după propriul gust a făcut ca „Macarona bil laban”, cunoscutele paste cu iaurt din Orientul Mijlociu, să devină una dintre rețetele care atrag tot mai multă atenție pe TikTok în această vară.