Rică Răducanu, transportat de urgență la spital. Fostul portar al Naționalei a căzut pe scări

Publicat 4 iul. 2026, 15:12 Actualizat 4 iul. 2026, 15:31 Sursă Realitatea PLUS

Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut pe scări în timp ce se afla pe litoral. În urma accidentului, fostul fotbalist a suferit mai multe traumatisme și este internat sub supravegherea medicilor.

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