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Sport· 2 min citire
Rică Răducanu, transportat de urgență la spital. Fostul portar al Naționalei a căzut pe scări
Rică Răducanu
Publicat4 iul. 2026, 15:12
Actualizat4 iul. 2026, 15:31
SursăRealitatea PLUS
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut pe scări în timp ce se afla pe litoral. În urma accidentului, fostul fotbalist a suferit mai multe traumatisme și este internat sub supravegherea medicilor.
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