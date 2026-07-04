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Rică Răducanu, transportat de urgență la spital. Fostul portar al Naționalei a căzut pe scări

Rică Răducanu

Rică Răducanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 15:12
Actualizat4 iul. 2026, 15:31
SursăRealitatea PLUS

Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut pe scări în timp ce se afla pe litoral. În urma accidentului, fostul fotbalist a suferit mai multe traumatisme și este internat sub supravegherea medicilor.

Rică Răducanu a ajuns de urgență la Spitalul Municipal Mangalia

La vârsta de 80 de ani, Rică Răducanu își petrecea vacanța pe litoral, loc unde obișnuiește să își petreacă verile. Totul s-a schimbat însă după ce a alunecat pe scări și a suferit o căzătură serioasă.

Fostul internațional a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Mangalia, unde medicii i-au acordat îngrijiri și l-au internat pentru investigații și tratament.

Două coaste rupte, umăr dislocat și lovituri la cap

Potrivit declarațiilor făcute chiar de fostul portar, accidentul i-a provocat răni importante. Acesta susține că s-a ales cu două coaste fracturate, un umăr dislocat și lovituri la nivelul capului, iar în prezent are și dificultăți de respirație.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Și la cap m-am lovit, respir greu. Medicii au grijă de mine, dar nu mă simt bine. Sper să îmi revin cât mai repede”, a declarat Rică Răducanu în presă.

Starea sa este monitorizată atent de cadrele medicale.

O legendă a fotbalului românesc

Rică Răducanu rămâne unul dintre cei mai apreciați portari din istoria fotbalului românesc. De-a lungul carierei, acesta a evoluat pentru mai multe cluburi importante, printre care Rapid București, Sportul Studențesc, Steaua București, Victoria MIBC București, Flacăra Roșie București, FCM Reșița și Rocar București.

În tricoul Rapidului a cucerit un titlu de campion și două Cupe ale României, iar alături de Steaua și-a trecut în palmares încă un trofeu al Cupei României.

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