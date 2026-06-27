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Social· 2 min citire
Canicula oprește camioanele de mare tonaj pe drumurile din zonele aflate sub Cod roșu: ce trebuie să știe șoferii
Tir-uri pe șosea/ Profimedia
Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată duminică, între orele 12:00 și 20:00, pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din județele aflate sub Cod roșu de caniculă. Măsurile vizează protejarea infrastructurii rutiere şi creşterea siguranţei participanţilor la trafic.
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