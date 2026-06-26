Măsuri speciale pe calea ferată: CFR anunță posibile restricții de viteză din cauza caniculei

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță că, în perioada vineri–luni, ar putea introduce limitări temporare de viteză pe anumite secții de circulație, în contextul temperaturilor extreme prognozate. Măsura are caracter preventiv și urmărește menținerea siguranței traficului feroviar.
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că aplică măsuri preventive pentru menținerea siguranței circulației feroviare, pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie.
Potrivit companiei, în funcție de temperaturile înregistrate la nivelul infrastructurii și de situația din teren, pot fi impuse limitări temporare de viteză pe anumite tronsoane de cale ferată.
„În funcţie de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare şi de situaţia constatată în teren, CFR S.A. poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secţii de circulaţie. Aceste măsuri au caracter preventiv şi sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei, în conformitate cu reglementările feroviare, pentru protejarea infrastructurii şi desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, au transmis vineri reprezentanții CFR SA.
Verificări permanente ale infrastructurii
În perioada vineri–luni, personalul sucursalelor regionale de cale ferată monitorizează permanent zonele afectate de temperaturile ridicate și efectuează verificări la infrastructura feroviară.
Sunt inspectate liniile și terasamentele, aparatele de cale, podurile și podețele, instalațiile de electrificare, precum și sistemele de semnalizare și telecomunicații, pentru ca eventualele probleme să fie identificate și remediate în timp util.
Valul de căldură se intensifică
Măsurile anunțate de CFR vin în contextul în care meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde și se va intensifica în întreaga țară în următoarele zile.
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă, iar temperaturile maxime sunt estimate să ajungă până la 40 de grade Celsius în unele regiuni ale țării.