Fostul judecător CSM Toni Neacșu, despre dosarul primarului Ciucu: „Mandatul nu-i este afectat juridic în faza de urmărire penală, dar justiția se mișcă lent”

Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, a analizat stadiul actual al dosarului penal în care este vizat primarul Ciprian Ciucu, subliniind că, deși calitatea de inculpat indică o fază avansată a cercetărilor, o concluzie rapidă a instanței este puțin probabilă.
„Este destul de greu să ne dăm cu părerea când se va încheia dosarul. Știm doar că, din punctul de vedere al calităților procesuale, calitatea de inculpat înseamnă că dosarul este într-un stadiu destul de avansat. Totuși, această informație contravine parțial realității din teren, deoarece abia acum se efectuează anumite percheziții informatice. Mai exact, abia acum se caută în telefoane informații care pot deveni probe. Prin urmare, este greu de spus cât va dura, având în vedere că justiția funcționează destul de lent, inclusiv în faza de urmărire penală”, a explicat Toni Neacșu.
Avocatul a adăugat că dosarul va ajunge în cele din urmă în instanță, însă o decizie definitivă va fi pronunțată abia „peste un număr nedefinit de ani”.
Schimbare de strategie la DNA și importanța prezumției de nevinovăție
Toni Neacșu a evidențiat și o modificare pozitivă în modul în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) alege să gestioneze comunicarea publică în acest caz, remarcând absența scurgerilor de informații din dosar.
„Cred că observă toată lumea o schimbare în strategia DNA de a comunica. Față de alte cazuri, avem puține informații din acest dosar și, mai ales, nu mai vedem publicate acele stenograme cu care ne obișnuisem, deși sunt convins că ele există în dosar. Acesta este un pas bun pentru sănătatea modului în care se face justiție în România și sper să se procedeze așa în toate cauzele”, a menționat fostul membru CSM.
În plus, acesta a atras atenția asupra necesității respectării drepturilor fundamentale ale inculpatului:
„Va trebui să ne obișnuim cu toții, alături de instituțiile și autoritățile noastre, să luăm în serios prezumția de nevinovăție. În momentul de față, din punct de vedere legal, domnul Ciucu este complet nevinovat”.
Ce trebuie să demonstreze procurorii în privința banilor din campania electorală
În ceea ce privește viitorul mandatului administrativ, Neacșu a lămurit că, din punct de vedere juridic, poziția primarului nu este în pericol în acest moment, fiind greu de crezut că se va impune o măsură preventivă mai aspră. Impactul major rămâne, pentru moment, doar unul la nivel de imagine.
Totuși, miza principală a anchetatorilor se concentrează pe strângerea unor probe directe care să facă legătura între faptele investigate și edil.
„Sunt convins că procurorii vor trebui să facă o legătură directă între ceea ce se pare că au dovedit deja — adică anumite fapte ilegale — și persoana primarului. Ei trebuie să demonstreze cel puțin faptul că acesta a cunoscut că acei bani ajungeau 'la negru' în campania sa electorală. Cred că pe acest aspect se concentrează anchetatorii în momentul de față”, a concluzionat fostul judecător.