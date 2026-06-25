Fostul judecător CSM Toni Neacșu, despre dosarul primarului Ciucu: „Mandatul nu-i este afectat juridic în faza de urmărire penală, dar justiția se mișcă lent”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 17:34

Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, a analizat stadiul actual al dosarului penal în care este vizat primarul Ciprian Ciucu, subliniind că, deși calitatea de inculpat indică o fază avansată a cercetărilor, o concluzie rapidă a instanței este puțin probabilă.

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