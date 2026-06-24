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Negocieri pentru guvern. Când primește președintele Nicușor Dan variantele de Executiv de la partide? VIDEO -
Nicușor Dan la Cluj Napoca, în drumul către vizita oficială din Polonia. Foto/Captură Video
Aflat în drum spre un summit regional extrem de important, Nicușor Dan a oferit detalii de ultimă oră despre stadiul consultărilor politice de la București. Acesta a subliniat că obiectivul principal este formarea rapidă a unui executiv stabil, dar cu susținere parlamentară limitată la un format minoritar.
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