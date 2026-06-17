Anca Alexandrescu: Lumea s-a săturat de atâtea rânduri de alegeri, de atâtea mizerii, scandaluri și împărțeală politică - VIDEO

Publicat 17 iun. 2026, 23:18 Actualizat 17 iun. 2026, 23:20 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu denunță frontal blocajul politic generat de încăpățânarea cu care Ilie Bolojan se agață de putere, refuzând orice scenariu de ieșire din impas și împingând România spre o criză economică tot mai adâncă.În editorialul din deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalista a disecat toate scenariile aflate pe masa disputei politice.

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