Dungaciu (AUR), despre votul de joi din Parlament: „N-avem cum să susținem un guvern din care nu facem parte”

Publicat 17 iun. 2026, 22:51 Actualizat 18 iun. 2026, 00:17

Dan Dungaciu, a declarat, într-un interviu la Realitatea PLUS, că partidul își menține poziția exprimată în ceea ce privește votul pentru guvernul Veștea.Prim-vicepreședintele AUR a adăugat că formațiunea politică nu intenționează să susțină un guvern din care nu face parte. În plus, acesta a sugerat că parlamentarii formațiunii ar putea părăsi sala la votul programat în Parlament.

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