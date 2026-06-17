Dungaciu (AUR), despre votul de joi din Parlament: „N-avem cum să susținem un guvern din care nu facem parte”

Dan Dungaciu, a declarat, într-un interviu la Realitatea PLUS, că partidul își menține poziția exprimată în ceea ce privește votul pentru guvernul Veștea.Prim-vicepreședintele AUR a adăugat că formațiunea politică nu intenționează să susțină un guvern din care nu face parte. În plus, acesta a sugerat că parlamentarii formațiunii ar putea părăsi sala la votul programat în Parlament.
Dan Dungaciu: România se confruntă cu probleme create de partidele aflate la guvernare
Întrebat despre situația actuală a României și despre decizia finală a AUR, Dan Dungaciu a susținut că actuala criză este rezultatul guvernărilor din ultimii ani.
„Situația în care se află România este ceea în care au adus-o ei, care s-au perindat la guvernare ani la rând, decenii, în toate combinațiile posibile. Și situația a fost la momentul în care noi am depus moțiunea de cenzură, 3 trimestre de criză economică, deci recesiune, deci o situație pe care cei care au avut 60% în Parlament n-au reușit să o redreseze.
Din punctul acesta de vedere, cred că ar fi de bun simț ca oamenii aceștia care au adus România unde au dus-o să nu mai pretindă că pot să o scoată de criza în care tocmai ei au adus-o”, a declarat Dungaciu în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.
AUR spune că a propus două variante
Potrivit prim-vicepreședintelui AUR, formațiunea a susținut fie participarea la guvernare cu propriul premier și propriul program de guvernare, fie organizarea de alegeri anticipate.
„Și din această perspectivă era mult mai firesc să se întâmple două lucruri. Unul, în pe care noi l-am propus, orice participare la guvernarea AUR cu premier AUR și cu program de guvernare AUR, sau dacă nu, cum spune spune Constituția, atunci când legislativul este blocat, alegeri anticipate.
Din punctul nostru de vedere, orice altă soluție nu face decât să accentueze sau să prelungiască o criză pe care România va fi în continuare obligată să o suporte, încă o dată, cu acei oameni care au dus-o în criză.”
Critici la adresa partidelor care negociază noua majoritate
Dan Dungaciu a afirmat că persoanele care se prezintă acum drept soluții pentru ieșirea din criză au susținut aceleași poziții ca și guvernele anterioare în principalele teme de dezbatere publică.
„Pentru că niciunul dintre oamenii pe care am văzut acum și care se declară mari salvatori în România nu a avut nicio intervenție diferită de fosta guvernare în toate problemele majore. Că a fost vorba de anularea alegerilor, drona, Ucraina, criza economică, tot ce vreți dumneavoastră.”
„N-avem cum să susținem un guvern din care nu facem parte”
Liderul AUR a declarat că partidul nu a participat la discuții privind formarea noului Executiv și consideră că formațiunea este ignorată, deși este al doilea partid din Parlament.
„Deci, punctul nostru de vedere, a rămas neschimbat. N-avem cum să susținem un guvern din care nu facem parte, trecând peste faptul că nici măcar n-am avut vreo discuție cu unul sau altul dintre oficiali.
Oficiali care cred în continuare că ei pot să guverneze România bazându-se strict pe jumătate de Românie, jumătate de Românie uitându-mă pe sondaje zic, și să ignore partidul AUR, care este al doilea partid din Parlament.”
Acesta a continuat criticile la adresa liberalilor și a modului în care sunt purtate negocierile politice.
„Dacă e să numărăm puțin, să facem un pic de minim aritmetic, Partidul Liberal era al treilea din Parlament, acum, Partidul Național Liberal e pe locul 5 în Parlament, și ei cred că sunt îndreptățiți să dea premierul și că AUR este obligat să îi susțină indiferent ce fac, indiferent ce spun, indiferent cum se comportă.
AUR nu are nicio obligație să facă asta din punctul nostru de vedere. Suntem în situația aceasta nu s-a schimbat nimic în decizia politică și strategică a partidului astăzi pentru mâine.”
Ce vor face parlamentarii AUR la vot
Întrebat dacă parlamentarii AUR vor rămâne în sală la votul pentru învestirea guvernului, Dan Dungaciu a indicat că varianta cea mai probabilă este retragerea acestora.
„AUR-ul, cred că va ieși din sală. Cel mai puțin previzibil scenariu ar fi participare fără vot, dar cred că deputații și senatorii o să se retragă din sală.”