Kelemen Hunor, reacție la scenariile privind refuzul UDMR de a vota Guvernul Veștea: „Suntem în stare să gândim cu capul nostru”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 22:45

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, respinge categoric speculațiile potrivit cărora Uniunea ar refuza să voteze Guvernul Veștea la recomandarea premierului Ungariei, Peter Magyar. „Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia după ce am fost sunat de premierul Ungariei. Toate aceste povești sunt fabulații și invenții”, a transmis acesta.

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