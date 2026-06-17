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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor, reacție la scenariile privind refuzul UDMR de a vota Guvernul Veștea: „Suntem în stare să gândim cu capul nostru”

Kelemen Hunor (UDMR)

Kelemen Hunor (UDMR)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 22:45

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, respinge categoric speculațiile potrivit cărora Uniunea ar refuza să voteze Guvernul Veștea la recomandarea premierului Ungariei, Peter Magyar. „Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia după ce am fost sunat de premierul Ungariei. Toate aceste povești sunt fabulații și invenții”, a transmis acesta.

Liderul UDMR spune că scenariile vehiculate în spațiul public au ajuns la nivelul unei „conspirații întregi”, în care ar fi implicați Ilie Bolojan, Peter Magyar, dar și europarlamentarul Siegfried Mureșan și președintele PPE, Manfred Weber. „Alții delirează și spun că Weber l-ar fi pus pe Magyar să mă sune pe mine. Lipsit de orice logică”, a transmis Hunor, într-un mesaj pe Facebook.

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Acesta subliniază că nu a vorbit cu premierul Ungariei „din 23 aprilie” și că UDMR își ia deciziile exclusiv pe baza intereselor comunității maghiare și ale României. „Deciziile pe care le luăm în politica românească sunt deciziile noastre și nu sunt influențate de nimeni. Suntem în stare să gândim cu capul nostru”, a punctat liderul Uniunii.

Kelemen Hunor susține că există trei variante de Guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice. Ce ar vota UDMR

Anterior, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că, în prezent, există trei variante de guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice cu care se confruntă țara, una dintre ele fiind PNL - USR - UDMR.

”Una dintre variante este un Guvern minoritar, că oricum toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare”.

Și Guvernul Veștea va fi un Guvern minoritar, ca să nu aveți impresia că AUR va susține fiecare proiect de lege, eventual dacă susține învestirea Guvernului. Și atunci am spus că din cele trei variante posibile, eu am spus că prima opțiune a mea - este în continuare a noastră - e să refacem coaliția, fiecare să fie mai flexibil, că atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine și despre România”, a mai spus președintele UDMR.

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