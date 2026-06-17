Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor, reacție la scenariile privind refuzul UDMR de a vota Guvernul Veștea: „Suntem în stare să gândim cu capul nostru”
Kelemen Hunor (UDMR)
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, respinge categoric speculațiile potrivit cărora Uniunea ar refuza să voteze Guvernul Veștea la recomandarea premierului Ungariei, Peter Magyar. „Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia după ce am fost sunat de premierul Ungariei. Toate aceste povești sunt fabulații și invenții”, a transmis acesta.
Citește și
- 23:38Tomac îl acuză pe Bolojan pentru eșecul guvernului său: „A fost nesincer cu Nicușor Dan și ne-a dus în acest blocaj”
- 23:18Anca Alexandrescu: Lumea s-a săturat de atâtea rânduri de alegeri, de atâtea mizerii, scandaluri și împărțeală politică - VIDEO
- 22:51Dungaciu (AUR), despre votul de joi din Parlament: „N-avem cum să susținem un guvern din care nu facem parte”
- 22:08Bolojan, după convocarea Congresului Extraordinar al PNL: „Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News