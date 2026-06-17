Bolojan, după convocarea Congresului Extraordinar al PNL: „Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”

Publicat 17 iun. 2026, 22:08 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri că a propus organizarea unui Congres Extraordinar al Partidului Național Liberal pentru data de 21 iunie, invocând necesitatea clarificării direcției politice a formațiunii.

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