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Politica· 1 min citire

Bolojan, după convocarea Congresului Extraordinar al PNL: „Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”

Adrian Veștea și Ilie Bolojan (foto: Inquam Photos)

Adrian Veștea și Ilie Bolojan (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 22:08
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri că a propus organizarea unui Congres Extraordinar al Partidului Național Liberal pentru data de 21 iunie, invocând necesitatea clarificării direcției politice a formațiunii.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune.”, a transmis Ilie Bolojan.

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului”

Liderul liberal a subliniat că acest congres reprezintă o oportunitate de a pune „lucrurile în ordine” și de a concentra energia partidului pe angajamentele față de cetățeni.

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea.

Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României.”, a mai afirmat Bolojan.

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