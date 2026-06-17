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Politica· 1 min citire
Bolojan, după convocarea Congresului Extraordinar al PNL: „Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”
Adrian Veștea și Ilie Bolojan (foto: Inquam Photos)
Publicat17 iun. 2026, 22:08
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri că a propus organizarea unui Congres Extraordinar al Partidului Național Liberal pentru data de 21 iunie, invocând necesitatea clarificării direcției politice a formațiunii.
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