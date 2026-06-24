Verdict de la Bruxelles: România nu îndeplinește criteriile pentru trecerea la moneda euro

Publicat 24 iun. 2026, 18:27 Actualizat 24 iun. 2026, 18:57

România rămâne departe de zona euro și în 2026. Ultimul Raport de convergență publicat marți de Comisia Europeană arată că țara noastră, alături de celelalte state monitorizate, nu îndeplinește criteriile economice și legislative obligatorii pentru trecerea la moneda unică.

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