Atacurile cibernetice cu inteligență artificială, la doar câteva luni distanță. Avertismentul dur al specialiștilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:26

Alianța de informații Five Eyes avertizează că atacurile cibernetice bazate pe modele avansate de inteligență artificială ar putea deveni o amenințare reală în doar câteva luni. Avertismentul vine din partea celor cinci state care fac parte din alianță: Australia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite.

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