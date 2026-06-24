Atacurile cibernetice cu inteligență artificială, la doar câteva luni distanță. Avertismentul dur al specialiștilor

Alianța de informații Five Eyes avertizează că atacurile cibernetice bazate pe modele avansate de inteligență artificială ar putea deveni o amenințare reală în doar câteva luni. Avertismentul vine din partea celor cinci state care fac parte din alianță: Australia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite.
Până acum, acest risc era privit mai degrabă ca o problemă de viitor, posibilă peste câțiva ani. Noile evaluări arată însă că termenul s-a scurtat, iar guvernele și companiile sunt îndemnate să se pregătească rapid.
Potrivit avertismentului transmis de Five Eyes, atacurile cibernetice făcute posibile de cele mai avansate modele de inteligență artificială nu mai sunt doar o temă de cercetare. Ele au devenit un risc pe termen scurt, ceea ce schimbă presiunea pusă pe instituții, companii și specialiștii în securitate. Dacă până recent se vorbea despre ani până la apariția unor astfel de amenințări, acum estimarea este mult mai apropiată.
Experții se așteaptă ca noile modele de AI să schimbe puternic felul în care arată securitatea cibernetică. Aceste instrumente pot fi folosite atât pentru apărare, cât și pentru atac. Tocmai de aceea, miza nu este doar cine are acces la tehnologie, ci cine o folosește mai repede și mai eficient. Într-un astfel de scenariu, timpul devine unul dintre cele mai importante avantaje.
Inteligența artificială poate descoperi vulnerabilități înaintea oamenilor
Modelele actuale de inteligență artificială pot analiza rapid cantități mari de date și pot identifica vulnerabilități pe care programatorii sau experții în securitate nu le-au observat încă. Acest lucru poate fi util pentru protejarea sistemelor, dacă problemele sunt descoperite și reparate la timp. În același timp, însă, aceeași capacitate poate fi folosită și de atacatori.
Aici apare una dintre cele mai mari îngrijorări ale experților. Inteligența artificială poate ajuta la găsirea unor breșe de securitate, dar și la crearea unor instrumente prin care aceste breșe să fie exploatate. Cu alte cuvinte, aceeași tehnologie poate fi folosită pentru a repara sisteme vulnerabile sau pentru a le ataca. Diferența va fi dată de viteza cu care guvernele, companiile și hackerii reacționează.
Five Eyes avertizează că urmează o perioadă în care securitatea cibernetică va deveni o cursă contra cronometru. Cei care se vor mișca mai repede vor avea un avantaj clar. Dacă organizațiile vor folosi inteligența artificială pentru a descoperi și repara vulnerabilitățile, își vor reduce expunerea în fața atacurilor. Dacă atacatorii vor fi mai rapizi, aceștia ar putea exploata breșele înainte ca ele să fie închise. Specialiștii subliniază că nu va fi vorba despre o confruntare simplă între oameni și inteligență artificială. Mai degrabă, lupta va fi între cei care folosesc AI pentru protecție și cei care o folosesc pentru atac. În această competiție, sistemele nepregătite, vechi sau slab protejate pot deveni ținte mai ușoare.
Guvernele și companiile, îndemnate să repare rapid vulnerabilitățile
Alianța Five Eyes recomandă guvernelor și companiilor să acționeze rapid și să folosească inteligența artificială pentru a-și întări sistemele de securitate. Prioritatea ar trebui să fie identificarea și repararea vulnerabilităților, astfel încât spațiul de atac al hackerilor să fie cât mai mic. Cu cât problemele sunt lăsate mai mult timp nerezolvate, cu atât crește riscul ca ele să fie folosite în atacuri.
Avertismentul arată că securitatea cibernetică intră într-o etapă nouă, în care reacțiile lente pot costa mult. Companiile nu mai pot trata protecția digitală ca pe o chestiune secundară, iar instituțiile publice sunt presate să își actualizeze rapid sistemele. În fața unor modele de AI tot mai puternice, apărarea nu mai înseamnă doar răspuns după atac, ci prevenție făcută din timp.
Five Eyes avertizează că riscul nu mai poate fi amânat
Mesajul transmis de alianța Five Eyes este că lumea trebuie să se pregătească pentru un nou tip de amenințare cibernetică. Modelele de inteligență artificială pot accelera atât atacurile, cât și apărarea, iar diferența va fi făcută de pregătirea din timp. Organizațiile care își cunosc vulnerabilitățile și le repară rapid vor fi mai greu de atacat. Cele care amână aceste măsuri riscă să fie prinse nepregătite. Avertismentul comun al celor cinci state vine ca un semnal dur pentru guverne și companii. Atacurile cibernetice bazate pe AI nu mai sunt prezentate ca o problemă îndepărtată, ci ca un risc care poate apărea în viitorul apropiat. În acest context, securitatea digitală devine o cursă între cei care apără sistemele și cei care încearcă să le spargă.