Greșeala uriașă pe care o faci când pornești aerul condiționat în mașină. 5 trucuri să o răcești instant

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 23:32

Pe timp de vară, o mașină parcată la soare se transformă în doar câteva minute într-un adevărat cuptor cu rotație. Habitaclul devine rapid un mediu insuportabil, în care volanul, scaunele și centurile de siguranță acumulează atât de multă căldură încât devin imposibil de atins. Din fericire, există câteva metode simple prin care poți scădea temperatura din interior înainte de a pleca la drum.

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