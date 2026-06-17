Drumurile expres vor avea benzi de urgență. Ordinul de ministru a fost semnat

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi.
'Mai multă siguranță pe drumurile expres din România! Am semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului! Corectăm astăzi o problemă de proiectare care, din păcate, a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave și chiar tragice pe unele drumuri expres din România', a anunțat Cosma, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
El a precizat că, în forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență adevărată, și mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță.
'Realitatea este însă că, din cauza lățimii reduse, vehiculele rămân parțial pe prima bandă de circulație, transformând o simplă oprire într-un risc major pentru toți participanții la trafic. Am văzut cu toții consecințele acestui neajuns pe DEx12 Craiova - Pitești și nu vrem să mai vedem astfel de tragedii repetându-se. De aceea, am demarat la Ministerul Transporturilor modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor existente pe autostrăzi. Mulțumesc noii companii de drumuri CNIR pentru integrarea și transmiterea acestor propuneri, dar și reprezentanților CNAIR și ai IGPR care au participat la grupul de lucru responsabil cu aceste modificări', a transmis secretarul de stat.
Astfel, platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 metri, va fi amenajată o bandă de urgență cu lățimea de 2,5 metri pe fiecare sens de circulație, iar structurile (poduri, pasaje și viaducte) vor fi dimensionate corespunzător noii configurații. De asemenea, vor fi introduse soluții și pentru drumurile expres deja construite, prin realizarea de alveole de staționare de urgență la intervale de 1,5 - 3 kilometri.
'Noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare. Este o modificare tehnică aparent simplă, dar cu un impact major asupra siguranței rutiere. Infrastructura modernă nu înseamnă doar kilometri noi de drum, ci și eliminarea tuturor elementelor care pot favoriza producerea accidentelor. Continuăm să învățăm din experiența drumurilor aflate deja în exploatare și îmbunătățim standardele după care construim infrastructura României', a mai notat Horațiu Cosma.