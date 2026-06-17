Drumurile expres vor avea benzi de urgență. Ordinul de ministru a fost semnat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 20:22

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi.

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