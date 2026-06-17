Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Scene șocante în Sectorul 4: doi adolescenți au vandalizat mai multe mașini în plină zi - VIDEO

Tineri vandali (FB/Daniel Băluță)

Tineri vandali (FB/Daniel Băluță)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 19:25

Imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere, într-o parcare din Sectorul 4, unde doi adolescenți — o fată și un băiat — au vandalizat mai multe autoturisme în miezul zilei. Cei doi s-au urcat cu picioarele pe mașini și au spart mai multe parbrize cu pietre. Filmarea a fost distribuită chiar de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a precizat că înțelege teribilismul vârstei, dar că făptașii trebuie identificați, pentru ca „așa ceva să nu se mai întâmple”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat imaginile și a transmis un mesaj ferm către părinți. „Acest mesaj este pentru părinți. Vă rog să acordați câteva momente acestui clip”, a spus edilul, subliniind că, deși sunt doar copii, comportamentul lor nu poate fi ignorat. „Sunt de acord. Sunt doar adolescenți care se joacă. Dar cum reacționăm când îi vedem urcându-se cu picioarele pe mașini și aruncând cu pietre în ele?

Băluță a explicat că cei doi ar fi pătruns prin efracție într-un spațiu securizat, ceea ce transformă incidentul într-o faptă cu implicații legale. „Nu este un incident izolat, ci o manifestare socială ilegală pe care nu o putem accepta. Imaginile au fost predate autorităților competente”, a precizat primarul.

Edilul a atras atenția că, în final, consecințele vor fi suportate de adulți. „Pentru toate aceste daune, cine credeți că va răspunde legal și financiar? Părinții, evident…”, a transmis Băluță, îndemnând comunitatea să distribuie mesajul pentru a preveni astfel de situații.

Primarul a reamintit că Sectorul 4 a investit masiv în sisteme de supraveghere tocmai pentru a preveni astfel de acte. „Îmi pare rău să o spun, dar imaginile de astăzi arată că aceste sisteme erau o necesitate. Ele ne ajută să identificăm actele antisociale și să luăm măsuri pentru ca întreaga comunitate să fie în siguranță”, a conchis acesta.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

automobile vandalizatesectorul 4parcaretineri vandalidaniel baluta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe