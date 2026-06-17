Scene șocante în Sectorul 4: doi adolescenți au vandalizat mai multe mașini în plină zi - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 19:25

Imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere, într-o parcare din Sectorul 4, unde doi adolescenți — o fată și un băiat — au vandalizat mai multe autoturisme în miezul zilei. Cei doi s-au urcat cu picioarele pe mașini și au spart mai multe parbrize cu pietre. Filmarea a fost distribuită chiar de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a precizat că înțelege teribilismul vârstei, dar că făptașii trebuie identificați, pentru ca „așa ceva să nu se mai întâmple”.

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