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Social· 2 min citire
Scene șocante în Sectorul 4: doi adolescenți au vandalizat mai multe mașini în plină zi - VIDEO
Tineri vandali (FB/Daniel Băluță)
Imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere, într-o parcare din Sectorul 4, unde doi adolescenți — o fată și un băiat — au vandalizat mai multe autoturisme în miezul zilei. Cei doi s-au urcat cu picioarele pe mașini și au spart mai multe parbrize cu pietre. Filmarea a fost distribuită chiar de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a precizat că înțelege teribilismul vârstei, dar că făptașii trebuie identificați, pentru ca „așa ceva să nu se mai întâmple”.
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