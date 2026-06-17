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Amendă usturătoare pentru o femeie din Botoșani care a sunat de 30 de ori la 112. Autoritățile au internat-o la psihiatrie

112

112

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 19:10

O femeie dintr-o comună din județul Botoșani a fost amendată cu 8.500 de lei după ce a apelat în mod repetat numărul unic de urgență 112, de peste 30 de ori, fără a exista o situație reală care să necesite intervenția autorităților.

Apeluri repetate fără motiv real

Potrivit informațiilor transmise de autorități, femeia, care suferă de afecțiuni psihice și se afla și sub influența băuturilor alcoolice, a sunat în mod repetat la serviciul de urgență, solicitând intervenții care nu aveau o bază reală.

După mai multe verificări, polițiștii au constatat că situațiile semnalate nu existau în realitate.

Situația a degenerat în comunitate

În urma intervenției polițiștilor, femeia ar fi devenit agitată și ar fi tulburat liniștea publică în zona în care locuiește, ceea ce a determinat luarea unor măsuri suplimentare de către autorități.

Pentru a preveni escaladarea situației, aceasta a fost transportată la un spital de psihiatrie pentru evaluare de specialitate.

Amendă de 8.500 de lei pentru apel abuziv

Pentru folosirea abuzivă și fără motiv a numărului unic de urgență, femeia a fost sancționată cu o amendă în valoare de 8.500 de lei.

Autoritățile subliniază că astfel de apeluri consumă resurse importante și pot afecta capacitatea de intervenție în cazurile cu adevărat grave.

Apel important din partea autorităților

Oamenii legii reamintesc faptul că numărul unic de urgență 112 trebuie apelat exclusiv în situații reale, în care viața, siguranța sau bunurile unei persoane sunt în pericol.

Apelurile false sau abuzive pot atrage sancțiuni contravenționale semnificative și pot îngreuna intervenția echipajelor în cazurile critice.

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