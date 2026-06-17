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Social· 2 min citire
Amendă usturătoare pentru o femeie din Botoșani care a sunat de 30 de ori la 112. Autoritățile au internat-o la psihiatrie
112
O femeie dintr-o comună din județul Botoșani a fost amendată cu 8.500 de lei după ce a apelat în mod repetat numărul unic de urgență 112, de peste 30 de ori, fără a exista o situație reală care să necesite intervenția autorităților.
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