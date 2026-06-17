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Social· 2 min citire
A amenințat judecătorii pe internet și a ajuns în fața instanței. „Suspendare pe...funie”
A amenințat judecătorii pe internet și a ajuns în fața instanței.
Publicat17 iun. 2026, 17:24
SursăAgerpres
Parchetul General cere în instanță condamnarea la o pedeapsă cu suspendare a unui bărbat din Cluj, acuzat că a postat mesaje pe Facebook în care a dus amenințări la adresa unor judecători.
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