A amenințat judecătorii pe internet și a ajuns în fața instanței. „Suspendare pe...funie”

Publicat 17 iun. 2026, 17:24 Sursă Agerpres

Parchetul General cere în instanță condamnarea la o pedeapsă cu suspendare a unui bărbat din Cluj, acuzat că a postat mesaje pe Facebook în care a dus amenințări la adresa unor judecători.

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