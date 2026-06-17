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A amenințat judecătorii pe internet și a ajuns în fața instanței. „Suspendare pe...funie”

A amenințat judecătorii pe internet și a ajuns în fața instanței.

A amenințat judecătorii pe internet și a ajuns în fața instanței.

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 17:24
SursăAgerpres

Parchetul General cere în instanță condamnarea la o pedeapsă cu suspendare a unui bărbat din Cluj, acuzat că a postat mesaje pe Facebook în care a dus amenințări la adresa unor judecători.

'În cursul lunii august 2025, inculpatul a îndemnat publicul, pe platforma online Facebook, să săvârșească infracțiuni (de omor, de omor calificat și/sau de ultraj judiciar) împotriva magistraților români și a membrilor de familie ai acestora. Astfel, inculpatul a publicat, pe această platformă accesibilă publicului, de pe contul de Facebook pe care îl deține și utilizează, un comentariu (ca răspuns la un alt comentariu al unui utilizator, care a și fost etichetat ca atare în conținutul mesajului) cu următorul conținut: 'Trăiesc printre noi, au adrese, neamuri, cunoștințe și vecini!!! Ce trebuie mai mult ca să le arăți 'respectul' cuvenit lor și familiilor copărtașe la batjocorirea poporului român umilit și României, iar după cum decretează ei în 'instanțe' condamnarea lor sa fie cu suspendare pe...funie, doar așa se va restabili adevărul și justiția nu va și acum când clica aceasta formează 'stat în stat' cu privilegii enorme și fără bun simț!!!', se arată într-un comunicat al Parchetului.

Bărbatul și-a recunoscut vinovăția și a acceptat să primească o pedeapsă de 6 luni închisoare, dar cu amânare, pe un termen de supraveghere de 2 ani.

De asemenea, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de 30 de zile.

Acordul trebuie însă aprobat de un magistrat de la Judecătoria Cluj-Napoca.

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