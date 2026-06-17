SRI dă startul recrutărilor. Salarii de la 7.500 de lei și beneficii pe care puțini angajatori le oferă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 17:09

Serviciul Român de Informații a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziția candidaților mai multe categorii de posturi. Pe lângă stabilitatea unui loc de muncă în sectorul public, instituția promite și o serie de beneficii care atrag tot mai mulți doritori, în special din domeniul tehnic și IT.

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