SRI dă startul recrutărilor. Salarii de la 7.500 de lei și beneficii pe care puțini angajatori le oferă

Serviciul Român de Informații a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziția candidaților mai multe categorii de posturi. Pe lângă stabilitatea unui loc de muncă în sectorul public, instituția promite și o serie de beneficii care atrag tot mai mulți doritori, în special din domeniul tehnic și IT.
În contextul unei piețe a muncii marcate de incertitudini și restructurări în anumite sectoare, ofertele venite din partea SRI sunt privite de mulți drept o alternativă sigură, cu venituri constante și avantaje suplimentare.
Ce posturi sunt disponibile în cadrul SRI
Pe pagina oficială a instituției sunt publicate mai multe tipuri de locuri de muncă pentru care se fac recrutări.
Printre acestea se numără posturi de ofițeri operativi, ofițeri analiști și specialiști lingviști.
De asemenea, sunt căutați specialiști pentru zona tehnică, personal pentru brigada antiteroristă, dar și angajați pentru domeniul administrativ.
Oferta acoperă astfel o gamă largă de specializări, de la activități operative și de analiză până la domenii tehnice sau logistice.
Cum poate fi depusă candidatura
Persoanele interesate nu trebuie să se prezinte fizic la sediile instituției pentru a-și manifesta intenția de angajare.
Potrivit informațiilor publicate de SRI, înscrierea se face direct prin intermediul site-ului oficial, prin accesarea secțiunii dedicate recrutării și apăsarea butonului „Aplică”.
Completarea formularului de candidatură și participarea la etapele de selecție presupun acordul candidatului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor prezentate în documentația publicată de instituție.
Selecția include mai multe probe eliminatorii
Accesul la un post în cadrul Serviciului Român de Informații nu se face automat după depunerea dosarului.
Instituția precizează că toate funcțiile sunt ocupate prin concurs, iar candidații trebuie să treacă prin mai multe etape de evaluare.
Prima verificare este analiza CV-ului depus.
Cei care îndeplinesc criteriile solicitate sunt invitați la interviuri de selecție.
Procesul continuă cu testări profesionale și verificări ale competențelor necesare postului pentru care se aplică.
În funcție de specializare, candidații pot susține evaluări privind cunoștințele profesionale, cultura generală sau competențele lingvistice.
Totodată, sunt prevăzute examinări psihologice și sesiuni de evaluare a aptitudinilor prin metode specifice de tip Assessment Center.
Control medical și verificări de securitate
Selecția nu se oprește la testele profesionale.
Persoanele care avansează în proces trebuie să treacă și prin examinarea medicală.
Ulterior, sunt efectuate verificări de securitate conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 585/2002 privind accesul la informații secrete de stat.
Abia după finalizarea tuturor etapelor și promovarea fiecărei probe eliminatorii poate fi luată în calcul încadrarea în instituție.
Pentru cei interesați, SRI recomandă consultarea Ghidului candidatului, document care conține explicații detaliate privind condițiile de recrutare și etapele selecției.
Cu ce salariu începe un nou angajat
În ghidul publicat pentru candidați sunt prezentate și informații referitoare la nivelul de salarizare.
Potrivit documentului, o persoană aflată la început de carieră în cadrul instituției poate beneficia de un venit de aproximativ 7.500 de lei net pe lună.
Suma exactă poate varia în funcție de experiența profesională și de particularitățile postului ocupat.
Angajarea se realizează cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată.
Beneficii suplimentare pentru cei care intră în sistem
Pe lângă salariu, angajații beneficiază de avantajele asociate statutului de cadru militar.
Printre facilitățile menționate se regăsesc asistența medicală, stabilitatea locului de muncă și alte beneficii specifice sistemului.
În anumite situații, sunt acordate și compensații pentru chirie, ceea ce poate reprezenta un avantaj important pentru persoanele care își desfășoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu.
Pentru mulți candidați, în special pentru cei care activează în domeniul IT sau în alte sectoare tehnice, pachetul salarial și beneficiile oferite de SRI reprezintă un argument puternic într-o perioadă în care numeroase companii private reduc investițiile sau își reorganizează activitatea.
Astfel, instituția continuă să își extindă recrutările și să atragă specialiști din domenii diverse, de la analiză și operațiuni până la tehnologie, limbi străine și activități administrative.