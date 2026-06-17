Schimbare uriașă la pensii de la 1 iulie. Milioane de români pot lua bani în plus la bătrânețe

Începând cu 1 iulie, majorarea salariului minim brut pe economie produce efecte directe nu doar asupra veniturilor lunare ale angajaților, ci și asupra modului în care se calculează pensiile viitoare.
Modificarea afectează în special persoanele plătite cu salariul minim, pentru care se schimbă punctajul de contributivitate, element esențial în formula de calcul a pensiei.
Această ajustare vine într-un moment în care peste un milion de salariați din România sunt plătiți la nivelul minimului pe economie, ceea ce face ca impactul noilor valori să fie unul extins pe termen lung.
Salariul minim crește și schimbă calculul pensiilor
Odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, se modifică și raportul folosit pentru stabilirea punctelor de contributivitate lunară.
În sistemul actual, punctajul se calculează prin raportarea salariului brut realizat la câștigul salarial mediu brut utilizat în fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, valoare stabilită la 9.192 de lei.
Dacă anterior un angajat cu salariul minim de 4.050 de lei obținea aproximativ 0,44 puncte lunar (4.050 împărțit la 9.192), de la 1 iulie valoarea crește la aproximativ 0,47 puncte lunar, în condițiile unui salariu de 4.325 de lei.
Ce înseamnă diferența în timp pentru pensie
Deși creșterea lunară a punctajului pare mică, efectul se cumulează pe durata anilor de muncă și influențează direct pensia finală.
Pentru a ilustra impactul, avem mai multe scenarii în funcție de vechimea în muncă.
Pentru un angajat care lucrează 30 de ani la salariul minim, creșterea estimată a pensiei este de aproximativ 50 de lei.
În cazul unei cariere de 35 de ani pe salariul minim, diferența ajunge la circa 60 de lei în plus la pensie.
Pentru 40 de ani de activitate la același nivel salarial, majorarea estimată a pensiei urcă la aproximativ 70 de lei.
Exemplu de calcul pentru 35 de ani de muncă
Pentru a înțelege modul în care se formează pensia, să luăm exemplul unei persoane care lucrează 35 de ani cu salariul minim.
Pe lângă punctele de contributivitate acumulate, sistemul de pensii include și puncte de stabilitate, acordate pentru vechimea în muncă peste anumite praguri.
Pentru cei care depășesc 25 de ani de activitate, se acordă un bonus de stabilitate de 7,25 puncte.
În acest caz, punctele totale cumulate ajung la 23,35.
Acestea sunt apoi înmulțite cu valoarea punctului de referință, stabilită în prezent la 81, rezultând o pensie estimată de aproximativ 1.890 de lei.
Autoritățile precizează că aceste valori sunt estimative, iar calculul final al pensiei este stabilit oficial de Casa Națională de Pensii, pe baza datelor individuale ale fiecărui contribuabil.
Impactul real asupra viitorilor pensionari
Modificarea adusă de creșterea salariului minim nu generează schimbări spectaculoase pe termen scurt, însă influențează direct acumularea de puncte de-a lungul carierei.
Pentru persoanele plătite la nivelul minimului pe economie, fiecare ajustare salarială contribuie la o bază mai mare de calcul pentru pensie, ceea ce se reflectă gradual în venitul de la bătrânețe.