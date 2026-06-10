Ofițer rus de rang înalt, mort după ce mașina sa a luat foc
Mașină incendiată
Un ofițer rus de rang înalt a murit în urma unei explozii misterioase în Balașiha, o suburbie situată nu departe de Palatul Kremlin. Bărbatul se afla într-o mașină care a luat foc din senin. Imagini cu puternic impact emoțional!
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Potrivit autorităților ruse, victima, un bărbat în vârstă de 62 de ani, se afla la volanul mașinii sale.
Martorii spun că automobilul a luat foc aproape instantaneu, iar flăcările au cuprins partea din spate a mașinii înainte ca aceasta să se izbească de un alt vehicul parcat.
Trecătorii au reușit să îl scoată pe bărbat din mașina incendiată, însă, acesta a murit la scurt timp, din cauza rănilor suferite. Identitatea victimei nu a fost confirmată oficial de autorități.
Cu toate acestea, mai multe publicații ruse susțin că persoana decedată ar fi un general-locotenent din armata rusă.
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