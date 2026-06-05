Accident rutier în Suceava: o mașină a lovit un cap de pod și gardul unei locuințe. Trei persoane, inclusiv doi minori, au ajuns la spital

Sursă: Realitatea.net

Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc vineri dimineață în localitatea Mălini, județul Suceava, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu un cap de pod, ulterior oprindu-se în gardul unei case.

În urma impactului, un adult și doi minori au fost răniți și transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Mașina a ieșit de pe drum și a lovit un cap de pod

Potrivit primelor informații din ancheta polițiștilor, autoturismul implicat în accident ar fi pierdut controlul direcției de mers, din motive care urmează să fie stabilite. Vehiculul a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod, fiind proiectat ulterior în gardul unei locuințe din apropiere.

Impactul a fost suficient de puternic încât să provoace avarii semnificative autoturismului și să necesite intervenția echipajelor de salvare.

Trei victime, transportate la spital

În urma accidentului , trei persoane aflate în autoturism au fost rănite: un adult și doi minori. Toate victimele au fost preluate de echipajele medicale sosite la fața locului și transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Starea exactă a acestora nu a fost comunicată deocamdată de autorități.

Poliția rutieră a demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Sunt analizate mai multe ipoteze, inclusiv viteza neadaptată la condițiile de drum sau o posibilă eroare de conducere.

De asemenea, urmează să fie efectuate verificări tehnice ale autoturismului implicat în eveniment.