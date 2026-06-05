Accident rutier în Suceava: o mașină a lovit un cap de pod și gardul unei locuințe. Trei persoane, inclusiv doi minori, au ajuns la spital
Accident rutier
Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc vineri dimineață în localitatea Mălini, județul Suceava, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu un cap de pod, ulterior oprindu-se în gardul unei case.
În urma impactului, un adult și doi minori au fost răniți și transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.
Mașina a ieșit de pe drum și a lovit un cap de pod
Potrivit primelor informații din ancheta polițiștilor, autoturismul implicat în accident ar fi pierdut controlul direcției de mers, din motive care urmează să fie stabilite. Vehiculul a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod, fiind proiectat ulterior în gardul unei locuințe din apropiere.
Impactul a fost suficient de puternic încât să provoace avarii semnificative autoturismului și să necesite intervenția echipajelor de salvare.
Trei victime, transportate la spital
În urma accidentului, trei persoane aflate în autoturism au fost rănite: un adult și doi minori. Toate victimele au fost preluate de echipajele medicale sosite la fața locului și transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Starea exactă a acestora nu a fost comunicată deocamdată de autorități.
Poliția rutieră a demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Sunt analizate mai multe ipoteze, inclusiv viteza neadaptată la condițiile de drum sau o posibilă eroare de conducere.
De asemenea, urmează să fie efectuate verificări tehnice ale autoturismului implicat în eveniment.
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