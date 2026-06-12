Trump retrage avioane și nave din Europa. NATO este în alertă

Sursă: Realitatea PLUS

Statele Unite ale Americii pregătesc reducerea masivă a numărului de avioane și nave de război în Europa.

Jurnaliștii de la New York Times scriu că SUA se pregătește să reducă protecția pe care a oferit-o Europei timp de 8 ani de zile.

Planurile SUA vizează reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100. Aeronavele de recunoaștere maritimă vor fi și ele reduse de la 26 la 15, vor fi retrase cele 8 avioane cisternă de realimentare aeriană ale americanilor.

De asemenea, va fi relocat și submarinul lansator de rachete, dar și un portavion, împreună cu mai multe nave de război și zeci de avioane care se alătură misiunilor portavionului.

Este luată în calcul și despre realocarea unuia dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei. Pentagonul a refuzat deocamdată să comenteze aceste cifre care au apărut în New York Times.

Retragerea are loc într-un moment deosebit de tensionat pentru Europa. La sfârșitul lunii mai, o dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din Galați, iar la începutul lunii iunie, o altă drona maritimă care a explodat în portul Constanța.