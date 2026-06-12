O țară întreagă este în doliu. Prințesa văzută drept viitorul monarhiei s-a stins după o comă de aproape patru ani

Una dintre cele mai respectate și influente figuri ale familiei regale din Thailanda s-a stins din viață după o lungă luptă pentru supraviețuire.

Prințesa Bajrakitiyabha, fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn, a murit la vârsta de 47 de ani, după ce a petrecut mai bine de trei ani în comă, în urma unei afecțiuni cardiace severe care i-a schimbat dramatic destinul.

Anunțul a fost făcut de Casa Regală thailandeză, care a precizat că prințesa a încetat din viață joi seară, la Spitalul Chulalongkorn din Bangkok. Potrivit comunicatului oficial, medicii au depus toate eforturile pentru a-i salva viața și i-au oferit în permanență îngrijiri medicale intensive, însă starea sa s-a degradat progresiv în ultimele luni.

Momentul care i-a schimbat viața

Problemele medicale ale prințesei au început în decembrie 2022, când aceasta s-a prăbușit în timpul unui antrenament desfășurat alături de câinii săi.

Investigațiile efectuate ulterior au arătat că episodul a fost provocat de o aritmie cardiacă severă, asociată unei infecții cu micoplasmă care afectase inima. De atunci, starea sa a rămas critică, iar informațiile oferite publicului au fost extrem de limitate.

În luna mai a acestui an, Palatul Regal anunțase că sănătatea prințesei s-a deteriorat semnificativ din cauza unor infecții multiple care au afectat mai multe organe. Medicii întâmpinau dificultăți în stabilizarea ritmului cardiac, iar funcțiile respiratorii și renale erau susținute artificial cu ajutorul aparaturii medicale.

O figură importantă a monarhiei thailandeze

Născută pe 7 decembrie 1978, Bajrakitiyabha era fiica regelui Vajiralongkorn și a primei sale soții, prințesa Soamsawali.

În Thailanda era cunoscută simplu drept „Prințesa Bha” și era considerată una dintre cele mai apreciate membre ale familiei regale. De-a lungul anilor și-a construit o reputație solidă atât prin activitatea profesională, cât și prin implicarea în numeroase proiecte sociale.

Jurist de profesie, prințesa a urmat studii universitare prestigioase, obținând inclusiv un doctorat la Universitatea Cornell din Statele Unite.

Carieră diplomatică și activitate internațională

După finalizarea studiilor, Bajrakitiyabha a lucrat în cadrul misiunii permanente a Thailandei la Organizația Națiunilor Unite și ulterior în biroul procurorului general din Bangkok.

Între 2012 și 2014 a ocupat funcția de ambasador al Thailandei în Austria, perioadă în care a colaborat îndeaproape cu Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate.

Ulterior, a devenit ambasador al acestei agenții pentru promovarea statului de drept în Asia de Sud-Est, fiind implicată în numeroase proiecte internaționale.

Lupta pentru drepturile femeilor aflate în detenție

Unul dintre domeniile în care prințesa s-a implicat activ a fost reforma sistemului penitenciar.

Ea a susținut constant proiecte dedicate îmbunătățirii condițiilor din închisori și a promovat programe pentru protejarea drepturilor femeilor private de libertate.

Aceste inițiative au avut o importanță aparte într-o țară care se confruntă cu una dintre cele mai ridicate populații feminine din penitenciare la nivel mondial.

Rol militar și pasiunea pentru sport

În anul 2021, regele Vajiralongkorn a numit-o șefă de stat major în cadrul gărzii sale personale și i-a acordat gradul de general.

Dincolo de activitatea oficială, Bajrakitiyabha era cunoscută pentru pasiunea sa pentru sport și pentru participarea la competiții de alergare pe distanțe lungi.

Imaginea sa publică era asociată cu disciplina, pregătirea academică și implicarea activă în proiectele regale și sociale.

Moartea sa reaprinde discuțiile despre succesiunea la tron

Dispariția prințesei readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme din viața politică și instituțională a Thailandei: succesiunea la tron.

Regele Maha Vajiralongkorn, care are în prezent 73 de ani, nu a desemnat oficial un moștenitor al coroanei.

Deși tradiția favorizează succesorii de sex masculin, o modificare constituțională adoptată în 1974 permite și accesul unei femei la tronul Thailandei.

În acest context, Bajrakitiyabha era văzută de numeroși observatori drept una dintre cele mai potrivite personalități pentru a juca un rol central în viitorul monarhiei.

Prințesa pe care mulți o vedeau viitoarea regină

De-a lungul anilor au existat numeroase speculații potrivit cărora Bajrakitiyabha ar fi putut deveni prima femeie care să urce pe tronul Thailandei în epoca modernă.

Alți analiști considerau că ea ar fi putut exercita rolul de regent pentru fratele său vitreg, prințul Dipangkorn, în eventualitatea unei succesiuni.

Dipangkorn, în vârstă de 20 de ani, este considerat în prezent succesorul prezumtiv, însă statutul său a fost adesea însoțit de întrebări și dezbateri privind viitorul monarhiei.

O familie regală marcată de controverse

Regele Vajiralongkorn are șapte copii rezultați din patru căsătorii.

În prezent, doar trei dintre aceștia dețin titluri regale: prințesa Bajrakitiyabha, prințesa Sirivannavari și prințul Dipangkorn.

Ceilalți patru fii ai monarhului trăiesc în afara țării, după ce au fost excluși din familia regală în anii 1990.

În Thailanda, discuțiile despre monarhie sunt extrem de sensibile. Legislația privind lesa-majestatea este una dintre cele mai stricte din lume, iar criticile la adresa familiei regale pot fi pedepsite cu până la 15 ani de închisoare pentru fiecare acuzație formulată.

În aceste condiții, moartea prințesei Bajrakitiyabha nu reprezintă doar pierderea unei figuri importante a Casei Regale, ci lasă și numeroase întrebări fără răspuns despre viitorul succesiunii la tronul Thailandei.