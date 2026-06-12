MAE a emis o alertă de călătorie pentru Rusia. Probleme la granița cu Estonia

Sursă: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Federația Rusă dinspre Republica Estonia prin punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod că autoritățile estoniene au anunțat reducerea programului de funcționare.

Astfel, începând cu data de 15 iunie, punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod va fi deschis în intervalul orar 07:00-19:00 doar pentru circulația pietonală.



Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție următoarele linii telefonice de urgență:



*Ambasada României în Federația Rusă: +7 916 017 9882 ;



*Consulatul General al României la Sankt Petersburg: +7 931 299 1234 .



MAE recomandă consultarea paginilor oficiale de internet moscova.mae.ro , sanktpetersburg.mae.ro , www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația ''Călătorește informat'', care oferă informații și sfaturi de călătorie.