MAE a emis o alertă de călătorie pentru Rusia. Probleme la granița cu Estonia
MAE a emis o alertă de călătorie pentru Rusia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Federația Rusă dinspre Republica Estonia prin punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod că autoritățile estoniene au anunțat reducerea programului de funcționare.
Astfel, începând cu data de 15 iunie, punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod va fi deschis în intervalul orar 07:00-19:00 doar pentru circulația pietonală.
Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție următoarele linii telefonice de urgență:
*Ambasada României în Federația Rusă: +7 916 017 9882;
*Consulatul General al României la Sankt Petersburg: +7 931 299 1234.
MAE recomandă consultarea paginilor oficiale de internet moscova.mae.ro, sanktpetersburg.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația ''Călătorește informat'', care oferă informații și sfaturi de călătorie.
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