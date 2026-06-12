O țară a decis să își schimbe numele. Autoritățile spun că actuala denumire a fost impusă în perioada colonială

Unul dintre cele mai mici state insulare din lume se pregătește pentru o schimbare cu puternică încărcătură simbolică.

Nauru, microstat din Oceanul Pacific cu aproximativ 13.000 de locuitori, ar putea să își schimbe oficial numele în urma unui referendum național, într-o decizie care pune accent pe identitate culturală și moștenire istorică.

Propunerea a fost deja aprobată în unanimitate de Parlament, iar ultimul cuvânt îl va avea populația. Dacă inițiativa va fi adoptată, țara ar urma să se numească „Naoero”, forma tradițională din limba locală.

De la nume colonial la revenirea la forma originală

Autoritățile susțin că actuala denumire a fost impusă în perioada colonială și adaptată ulterior pentru uz internațional, fără a reflecta forma autentică folosită de localnici.

Numele „Nauru” a fost introdus în documente oficiale în perioada administrației germane, la finalul secolului al XIX-lea, și a rămas în uz chiar și după schimbarea puterilor coloniale și, ulterior, după independența din 1968.

Înainte de această perioadă, insula a fost cunoscută și sub denumirea de „Pleasant Island”, atribuită de navigatori europeni impresionați de peisaj și de comunitățile locale.

Prin revenirea la „Naoero”, guvernul mizează pe o reafirmare a identității naționale și pe o corectare simbolică a unei denumiri care nu reflectă originea lingvistică a populației.

Schimbarea numelui ca formă de recuperare culturală

Specialiștii în geografie și studii culturale arată că astfel de modificări nu sunt simple ajustări administrative, ci fac parte din procese mai ample de recuperare identitară.

În multe cazuri, schimbarea denumirilor geografice a fost asociată cu ieșirea de sub influența colonială și cu încercarea comunităților locale de a-și reafirma cultura și istoria.

„Schimbarea denumirilor locurilor a fost o parte integrantă a colonialismului, menit să șteargă prezența popoarelor originare. Nu este vorba doar despre nume în sine, ci despre cine are puterea de a schimba numele”, a declarat Zoltán Grossman, profesor de geografie și studii despre nativii americani la Evergreen State College.

În ultimele decenii, mai multe state au trecut prin procese similare. Swaziland a devenit Eswatini, iar Truk a fost înlocuit de Chuuk, în încercarea de a reflecta mai fidel identitatea locală.

Limba nauruană, între identitate și risc de dispariție

Dincolo de dimensiunea politică și istorică, inițiativa este legată și de protejarea limbii locale. Limba nauruană este clasificată de UNESCO drept „grav pe cale de dispariție”, fiind vorbită în principal în familie și în cercuri restrânse, dar rar predată formal în școli.

Autoritățile consideră că adoptarea oficială a numelui „Naoero” ar putea contribui la revitalizarea limbii și la întărirea legăturii dintre generații și patrimoniul cultural.

În unele instituții, tranziția a început deja, denumirea „Naoero” fiind folosită în anumite servicii publice și documente administrative, alături de forma actuală.

Dacă referendumul va fi aprobat, următorul pas va fi recunoașterea internațională a noii denumiri, inclusiv în cadrul Organizației Națiunilor Unite, ceea ce ar marca oficial revenirea la numele originar al statului.